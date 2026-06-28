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Excursionistas fallecidos
Excursionistas fallecidos

Mueren 4 excursionistas por un desprendimiento de rocas en un sendero del centro de Taiwán

Los fallecidos, entre ellos el guía del grupo, tenían entre 57 y 69 años

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    Mueren 4 excursionistas por un desprendimiento de rocas en un sendero del centro de Taiwán
    Imagen referencial. (FUENTE EXTERNA)

    Cuatro excursionistas murieron este sábado por un desprendimiento de rocas en una ruta de senderismo del centro de Taiwán, informaron las autoridades locales.

    • Las víctimas formaban parte de un grupo de dieciséis excursionistas que viajó ese día desde Taipéi para recorrer la ruta de la cascada del Valle de las Mariposas, en el distrito de Heping de Taichung, según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias CNA.

    Detalles

    Los fallecidos, entre ellos el guía del grupo, tenían entre 57 y 69 años, de acuerdo con la misma fuente, que añadió que un quinto integrante del grupo sufrió contusiones leves.

    Las autopsias practicadas el domingo confirmaron que las cuatro muertes se debieron a un shock traumático provocado por la caída de rocas, indicó la Fiscalía del Distrito de Taichung, que continúa investigando si hubo negligencia criminal.

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