La nevera para humanos, una respuesta japonesa al calor insoportable

Varias mujeres se protegen con paraguas del calor mientras caminan por una calle de Tokio durante una de sus jornadas más calurosas, en medio de una ola de temperaturas extremas que ha dejado 14 muertos y un récord de más de 10,000 hospitalizados en una semana. ( EFE/ PILAR BERNAL ZAMORA )

Una compañía japonesa especializada en producir neveras ha desarrollado una cámara de refrigeración personal que ya se vende en Japón (por un precio de 1.5 millones de yenes, unos 8,045 euros; 9,157 dólares) como forma de hacer frente al insoportable calor que azota al archipiélago.

"La 'Do Hiemon Box' "nació del deseo de proteger a las personas, como los trabajadores de fábricas y obras de construcción, así como el personal y los asistentes a eventos al aire libre, frente al riesgo de sufrir un golpe de calor", explicó a EFE una portavoz de SDRS, la compañía japonesa que ha desarrollado el proyecto.

Según la empresa, desde su lanzamiento en abril de 2026 se han vendido más de 150 ejemplares de la 'Do Hiemon Box'.

Elemento habitual

SDRS aspira a que su invento se convierta en un elemento habitual en lugares como las fábricas o los grandes centros de producción.

Japón afronta desde hace días una fuerte ola de calor que está dejando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varios puntos del país.





Según datos preliminares de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres nipona, 10,857 personas fueron trasladadas a hospitales por insolación entre el 13 y el 19 de julio.

Se trata de una cifra que duplica los registros de la semana anterior y marca la primera vez en el año que se superan los 10,000 evacuados en siete días.

Además, el balance oficial incluye también 14 fallecidos y 321 pacientes en estado grave, siendo los mayores de 65 años el 60 % de los afectados.