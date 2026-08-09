China emite alerta roja ante la llegada del tifón Dolphin y reubica a miles de personas

La fuerza del tifón provoca inundaciones y severos daños en China, dejando calles anegadas y evidenciando el impacto del fenómeno meteorológico. ( EFE )

Las autoridades chinas emitieron una alerta roja, el nivel más alto, y ordenaron reubicar a decenas de miles de personas ante la llegada del tifón Dolphin, que tocó tierra en la tarde de este domingo en la provincia oriental de Zhejiang, donde se esperan lluvias "extremadamente torrenciales".

Según la plataforma de seguimiento de tormentas Zoom.earth, Dolphin arribó pasadas las 17.00 hora local (09.00 GMT) entre las ciudades de Wenzhou y Wenling con vientos de 140 kilómetros por hora (km/h), y seguirá trasladándose tierra adentro en dirección oeste hasta debilitarse a tormenta tropical en la madrugada del lunes.

Esta misma mañana, el Centro Meteorológico Nacional (NMC) había declarado alertas por fuertes vientos en diversas partes del este del país, con especial énfasis en la desembocadura del río Yangtsé, y por lluvias torrenciales en las dos mencionadas provincias, en la megalópolis oriental de Shanghái (este) y en las cercanas regiones de Jianxi, Anhui y Jiangsu.

En algunas zonas del centro y el este de Zhejiang se registrarán lluvias "extremadamente torrenciales", de entre 250 y 500 milímetros (mm), advirtió el organismo.

Un representante del NMC indicó que la llegada a tierra y la consiguiente debilitación del tifón "no significa que el impacto haya terminado", y subrayó que regiones más septentrionales del país, entre ellas la capital, Pekín, experimentarán fuertes precipitaciones a lo largo de las próximas jornadas.

Medidas anunciadas

La agencia oficial de noticias Xinhua informó en las últimas horas de que casi 99,000 personas fueron reubicadas en Fujian hasta la tarde de este sábado, y se ha decretado la cancelación de rutas de ferry y el regreso a puerto de barcos pesqueros.

Por su parte, el rotativo estatal Global Times agregó que en la zona costera de Shanghái, azotada ya por fuertes vientos y lluvias intensas que provocaron inundaciones en algunas partes de la ciudad, las autoridades planeaban hacer lo propio con unos 103,000 residentes, con cientos de refugios temporales ya preparados.

La ciudad, uno de los principales puntos de entrada a China gracias a sus dos aeropuertos internacionales, ha suspendido cientos de vuelos, el 80 % del total hasta el mediodía de este domingo, restringiendo asimismo las operaciones en varias líneas de su red de metro, la más extensa del planeta.

Otros aeropuertos de la región, como los de Hangzhou, Ningbo o Lishui, también se han visto afectados, en algunos casos con cancelaciones totales, y se ha suspendido el pasaje por varios segmentos del sistema ferroviario nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/tifon-en-china-8dd763db.jpg El tifón azota China y deja a su paso calles inundadas, mientras las fuertes lluvias provocan graves afectaciones en zonas urbanas. (EFE)

Situación actual

En Zhejiang, donde el Gobierno provincial también declaró su máximo nivel de alerta, se podría ordenar la suspensión de actividades en grupo al aire libre, de las clases o incluso del trabajo y el transporte, apunta la información.

Ante las fuertes lluvias, en múltiples zonas de las regiones afectadas se han desplegado equipos de seguimiento por los riesgos de inundaciones repentinas o de deslizamientos de tierra.

El jefe de pronóstico del NMC, Xu Yinglong, aseguró que Dolphin, el decimotercer tifón del año, podría traer vientos más fuertes y lluvias más intensas que Bavi, que golpeó en julio.

El tifón, que había cruzado este viernes las islas de Ryukyu (sur de Japón), se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.