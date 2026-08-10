Japón alaba el papel de Omán en el diálogo con Irán sobre la "crucial" reapertura de Ormuz

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 9 de agosto de 2026. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que el acuerdo con Omán no implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz sin que Estados Unidos acepte las propuestas iraníes. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, alabó este lunes el papel de Omán en las negociaciones en curso con las autoridades iraníes sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, según trasladó al sultán omaní, Haizam bin Tarik, en una llamada después de que este concluyera una visita a Catar.

Takaichi expresó su respeto por los "activos esfuerzos diplomáticos de Omán" y destacó que el país continúa coordinándose con Irán para garantizar la libre navegación por el estratégico paso marítimo, según un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón.

La jefa del Gobierno japonés subrayó que es "crucial" restablecer "lo antes posible" la libre navegación en Ormuz "sin incurrir en costes adicionales".

"Para lograrlo, resulta esencial mantener una estrecha consulta con la comunidad internacional, incluidos aquellos que utilizan dicho estrecho", mencionó.

Según la cartera diplomática nipona, el sultán se comprometió a consultar la situación con los países que utilizan Ormuz y afirmó que se respetarían las intenciones de cada uno. No obstante, Mascate no confirmó este extremo.

El comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores omaní se limitó a señalar que ambos mandatarios "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región", en una llamada en la que la primera ministra reconoció los esfuerzos de Omán para fomentar el diálogo y la desescalada.

La conversación telefónica entre Takaichi y Bin Tarik llega después de que las autoridades omaníes afirmaran que las conversaciones sobre la navegación en la mencionada vía son "positivas" pero advirtiera de que los ataques contra buques que transiten por la ruta marítima podrían "afectar" a dichas negociaciones.

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial, y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

El acuerdo

El miércoles 5 de agosto Irán y Omán anunciaron que habían alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y que se encontraban en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

En un comunicado, el Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, precisó que "las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción".