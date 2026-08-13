China confirma visita del presidente de Ecuador del 16 al 23 de agosto para reforzar lazos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador visitará al país asiático entre el 16 y 23 de agosto. ( EFE/ARCHIVO )

China confirmó este viernes que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará una visita de Estado al país asiático entre el 16 y el 23 de agosto, durante la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y con otros altos cargos.

La Cancillería china indicó en un comunicado que Noboa viajará invitado por Xi y destacó que Ecuador es "un país importante de América Latina" y que ambos son "socios estratégicos integrales".

"En los últimos años, bajo la orientación estratégica de los dos jefes de Estado, las relaciones entre China y Ecuador han mantenido un buen impulso de desarrollo", señaló el Ministerio, que citó la cooperación en el macroproyecto chino de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda y el tratado de libre comercio bilateral.

Pekín adelantó que Xi mantendrá conversaciones con él, mientras que el primer ministro, Li Qiang , y el presidente de la Asamblea Popular Nacional (Legislativo), Zhao Leji , se reunirán por separado con el mandatario.

La parte china expresó su deseo de que el viaje sirva para "consolidar aún más la confianza política mutua ".

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, había adelantado que la agenda incluirá el interés chino por invertir en energía y minería y el objetivo de Quito de reforzar sus exportaciones.

Temas en la agenda

Ecuador también prevé abordar las restricciones impuestas por China a varias empresas exportadoras de camarón, la deuda con el Eximbank y la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la de mayor potencia del Ecuador y que el Gobierno recibió formalmente en abril de la estatal china Sinohydro.

China y Ecuador cuentan desde mayo de 2024 con un tratado de libre comercio. En junio de 2025, Xi y Noboa asistieron en Pekín a la firma de un plan de cooperación para impulsar las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa a la que Ecuador se adhirió en 2018.