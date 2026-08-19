Mujer de 84 años fue hallada con vida varios días después de sismo en Indonesia

Una mezquita dañada tras un terremoto de magnitud 7.7 en Mbay, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia.. ( EFE/EPA/MADE NAGI )

Una mujer de 84 años fue hallada con vida tres días después de que un fuerte terremoto destruyera por completo su casa en una isla de Indonesia, informó un funcionario local este miércoles, mientras el número de fallecidos aumentaba a 73.

Más de 900 personas resultaron heridas y casi 60,000 fueron desplazadas por el sismo de magnitud 7.7 que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores, según la agencia de mitigación de desastres BNPB.

La casa de Paulina Pobi, en una pequeña isla al norte de Flores, fue una de las centenas de viviendas derribadas por el terremoto, y la mujer de 84 años quedó sepultada bajo las paredes de bambú colapsadas.

Permaneció allí hasta que su familia, que en un primer momento pensó que ella había sido rescatada y trasladada a un refugio, regresó a buscarla el martes.

"Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su famila recién la encontró el cuarto día", dijo a la AFP el funcionario local Rudolfus Riba.

"Está en buen estado de salud; no sufrió ninguna lesión. Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada", señaló Riba. "Parece irreal, casi como un milagro".

Desde el sábado se registraron más de 3,000 réplicas, al menos 86 lo bastante fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.

Los temblores hacen que muchos tengan demasiado miedo de volver a sus casas. La BNPB indicó que desde el sábado se entregaron casi 400 toneladas de ayuda, entre ellas alimentos, agua y medicinas.

Anillo de Fuego

Indonesia experimenta terremotos con frecuencia porque se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste Asiático y cruza el océano Pacífico.

En 2004 un potente terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra desencadenó un tsunami que mató a unas 220,000 personas en toda la región, incluidas unas 170,000 en Indonesia.