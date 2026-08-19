Putin habla del regreso de los soldados, pero Rusia descarta detener ahora los combates

El presidente ruso, Vladímir Putin habló este miércoles sobre el regreso de los soldados rusos, pero descartó detener los combates. ( EFE )

El presidente ruso, Vladímir Putin, introdujo este miércoles una referencia poco habitual al escenario posterior a la guerra en Ucrania al pedir que Rusia se prepare desde ahora para el regreso de los soldados que se encuentran en el frente, aunque apenas un día antes el Kremlin había descartado detener los combates en las posiciones actuales.

"Surgirá otro problema: el regreso de nuestros hombres de la línea de contacto tras el fin de la operación militar especial", afirmó Putin durante una reunión del Consejo de Estado dedicada al desarrollo estratégico y los proyectos nacionales.

El mandatario sostuvo que muchos de esos militares necesitarán empleo cuando regresen y advirtió de que lo harán "con grandes ambiciones". "Es un trabajo serio para el que debemos prepararnos con antelación", señaló.

Las palabras de Putin proyectan así la mirada hacia el escenario que seguirá al final de las hostilidades, pero no estuvieron acompañadas de señales de que Moscú esté dispuesto a aceptar próximamente un alto el fuego.

Moscú no quiere congelar el frente

El martes, Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, aseguró que la posición del Kremlin excluye detener los combates en la actual línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas.

"Saben nuestra postura que excluye [esa opción]", declaró Ushakov a la televisión estatal.

Rusia ha rechazado hasta ahora las propuestas para establecer un alto el fuego y sostiene que cualquier negociación debe conducir a una solución duradera que tenga en cuenta sus intereses. Moscú mantiene entre sus principales exigencias el control de todo el territorio del Donbás.

La diferencia entre las declaraciones de ambos días marca el momento que atraviesa el conflicto: Putin comienza a hablar públicamente de cómo gestionar el regreso de los soldados cuando termine la guerra, mientras su Gobierno deja claro que todavía no acepta detenerla sobre la línea territorial que existe actualmente.

Seis meses sin negociaciones

Rusia y Ucrania cumplen esta semana seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz con mediación estadounidense. Los contactos quedaron relegados mientras Estados Unidos concentraba desde febrero buena parte de su atención internacional en su enfrentamiento con Irán.

El Kremlin aseguró el martes que continúa esperando la visita de enviados especiales de la Casa Blanca para retomar las conversaciones sobre Ucrania, aunque todavía no existe una fecha concreta.

La prolongada ausencia de contactos entre las partes ha coincidido con una intensificación de los ataques contra zonas de retaguardia y la costa del mar Negro.

La ONU, además, informó que julio registró el mayor número de civiles muertos desde mayo de 2022, apenas tres meses después del comienzo de la invasión rusa a gran escala, como consecuencia del recrudecimiento de las hostilidades.