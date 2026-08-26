Autoridades de Nepal sin noticias de 384 turistas, en su mayoría extranjeros, tras las inundaciones

Las aguas de la inundación atraviesan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Varias personas murieron y otras fueron reportadas como desaparecidas después de que una enorme inundación repentina arrasara los distritos de Rasuwa y Nuwakot, causando una destrucción generalizada en asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet causando al menos 19 muertos.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

"Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas", señaló la Oficina de Turismo.

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había "varios agentes que estaban fuera de contacto".

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían "alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen".

Estado de desastre

El Gobierno de Nepal declaró este miércoles zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, que ha dejado al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos en el norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

La medida forma parte de un paquete de diez decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para reforzar las labores de rescate, asistencia y recuperación tras el desastre, según informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

El Ejecutivo ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona.

También dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

El Gobierno ordenó además reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas.

La declaración de zona de desastre tendrá una vigencia de tres meses en las áreas afectadas del distrito de Rasuwa, según la resolución del Consejo de Ministros.

La riada golpeó a primera hora del miércoles varias localidades de Rasuwa, donde causó graves daños en carreteras, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas.

Las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la zona

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