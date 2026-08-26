Al menos 98 personas murieron y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon zonas a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, dejando a su paso puentes destruidos, carreteras intransitables y daños en infraestructuras hidroeléctricas.

La mayor parte de las víctimas confirmadas se concentra en Nepal. La Oficina del Primer Ministro informó de la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas por la crecida del río Bhote Koshi, aunque las autoridades todavía trabajaban en su identificación.

El balance oficial también indicaba que 484 personas permanecían sin contacto, entre ellas 391 extranjeros y 93 nepalíes. En ese grupo figuran además miembros de las fuerzas de seguridad y trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos.

El distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, fue una de las zonas más golpeadas. La masa de agua alcanzó durante las primeras horas del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, cerca de uno de los principales pasos terrestres entre Nepal y el Tíbet.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/9b628ed19c8575959fd1b61e122c7ef381fe84bcw-d75b63c9.jpg Equipos de rescate se desplazan en una excavadora en la aldea de Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

La inundación arrastró viviendas, vehículos y otras estructuras. Un profesor identificado como Suman Chalise relató que vio cómo las aguas se llevaban "ocho o nueve camiones", además de casas y personas.

El desastre también afectó la infraestructura de la zona. Al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de carreteras sufrieron daños, mientras que varios proyectos hidroeléctricos y otras instalaciones quedaron afectados. Las condiciones complicaron el acceso de los equipos de emergencia a algunas comunidades.

Un posible deslizamiento habría provocado la crecida

Las autoridades nepalíes investigan las causas de la repentina crecida. El ministro de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce de un río en territorio tibetano.

La acumulación de agua habría provocado posteriormente una liberación repentina que desencadenó la riada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo de magnitud 4.4 a las 02:52 GMT en la zona tibetana próxima a la frontera con Nepal. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 77 kilómetros al nor-noroeste de Kodari, en Nepal.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal también señaló que imágenes satelitales mostraban un posible "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre ambos países.

Cientos de personas siguen sin ser localizadas

La emergencia ha generado especial preocupación por los turistas que se encontraban en las zonas afectadas.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal informó inicialmente que cerca de 403 turistas, incluidos 341 extranjeros, seguían sin ser localizados. Entre ellos había ciudadanos estadounidenses, indios, malayos, británicos y un australiano, además de viajeros nepalíes.

La zona de Syabrubesi es, además, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang y es utilizada por viajeros que se dirigen hacia lugares de peregrinación hindú, como Kailash Mansarovar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/9436bf4d142c47c17ee51b7924a9e80943abf0d9w-077fd99d.jpg Las aguas desbordadas arrasan Trishuli Bazar tras la crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

El Ejército nepalí desplegó operaciones de búsqueda por tierra y aire y rescató a 114 personas en el distrito de Rasuwa, mientras continuaban las labores para localizar a quienes permanecían desaparecidos.

Tres muertos y 265 desaparecidos en el Tíbet

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

La cadena estatal CCTV indicó que el número de fallecidos y heridos todavía estaba bajo verificación. Tampoco estaba claro si existía alguna coincidencia entre las cifras comunicadas por China y Nepal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/8cab43cb6e7ced6753240fb7557015ecb63dc98bw-746b7862.jpg Una anciana fue rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras la inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

CCTV informó además de que un deslizamiento de tierra había provocado numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong, un paso fronterizo que conecta el Tíbet con Nepal.

El presidente chino pidió que se hiciera todo lo posible para localizar y rescatar a las personas desaparecidas, atender a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas.

Nepal declara zona de desastre las áreas afectadas

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses como zona de desastre las áreas golpeadas por la riada y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para reforzar las labores de búsqueda y rescate. También dispuso atención médica gratuita para los heridos y medidas para acelerar la recuperación de las carreteras, el suministro eléctrico y las telecomunicaciones. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, pidió a la población mantener la calma y aseguró que el Estado utilizaría todos sus recursos para atender la emergencia. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes en Nepal durante la temporada del monzón, que afecta al sur de Asia durante el verano boreal. Los científicos advierten que el cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de este tipo de fenómenos extremos.

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