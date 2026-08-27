China evacúa zonas del Tíbet ante el riesgo de ruptura de un lago formado tras la riada

Vista aérea de viviendas dañadas en la aldea de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Más de 160 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas en el norte de Nepal después de que una presunta avalancha provocara enormes inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, causando una destrucción generalizada de asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

Las autoridades chinas evacuaron este jueves a residentes de varias localidades del Tíbet amenazadas por la posible ruptura de un lago que se ha formado tras la riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste de la región tibetana.

El lago se formó cerca de la confluencia de un río procedente de Nepal con otro curso fluvial en el Tíbet y contenía este jueves unos dos millones de metros cúbicos de agua, según datos del Ministerio chino de Recursos Hídricos difundidos por la televisión estatal CCTV.

El embalse natural ya estaba desbordándose y las autoridades calculan que otros tres millones de metros cúbicos podrían incorporarse durante los próximos tres días, lo que eleva el riesgo de una ruptura y una descarga repentina de agua, mientras se prevé que el caudal alcance su máximo el próximo 1 de septiembre.

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El Departamento de Recursos Naturales del Tíbet informó de que los habitantes amenazados de varias localidades situadas aguas abajo habían sido trasladados a lugares seguros.

Estimaciones hidrológicas

Las autoridades estimaron que la barrera natural alcanza unos 50 metros de altura y más de tres kilómetros de longitud y advirtieron de que supone una grave amenaza para las zonas situadas aguas abajo.

El Ministerio de Recursos Hídricos desplegó equipos de vigilancia hidrológica y analiza mediante simulaciones el posible comportamiento de las aguas en caso de ruptura para apoyar las operaciones de emergencia.

Por otra parte, expertos del Ministerio chino de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes de satélite que el desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal situada a entre 5,200 y 5,500 metros de altitud.

La masa arrastró materiales glaciares y descendió a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de detritos y posteriormente en un corrimiento de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

La riada impactó el distrito de Rasuwa, en la provincia nepalí de Bagmati, y el colindante condado de Gyirong, al suroeste de la región autónoma del Tíbet, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

En Nepal, las autoridades elevaron este jueves en su última actualización a 359 el número de fallecidos, y señalaron anteriormente que 445 personas habían sido rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros.

En el lado tibetano, el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se había perdido el contacto en Gyirong, entre ellas 260 extranjeros.