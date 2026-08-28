Más de 200 trabajadores incomunicados en presas hidroeléctricas tras la riada en Nepal

Agua embotellada y otros materiales de ayuda esperan ser enviados desde el helipuerto del Centro de Operaciones del Ejército en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Más de 460 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas en el norte de Nepal después de que un presunto colapso glaciar y una avalancha provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a lo largo de los valles de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, causando una destrucción generalizada de asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

Más de 200 empleados de varias infraestructuras hidroeléctricas permanecen incomunicados en el norte de Nepal tras la violenta riada del miércoles que descendió desde alta montaña hasta arrasar kilómetros de poblaciones y centrales en la cuenca del río Bhote Koshi, informaron fuentes oficiales.

El director ejecutivo interino de la Autoridad de Electricidad de Nepal (NEA), Dirghayu Kumar Shrestha, confirmó al medio local Kantipur que se ha perdido el contacto con los operarios desplegados en los proyectos de Chilime, Rasuwagadhi, Trishuli 3A y Trishuli 3B, zonas seriamente impactadas por el desbordamiento fluvial.

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El torrente repentino de lodo arrolló una docena de plantas hidroeléctricas operativas y unos 15 proyectos en construcción en el corredor energético de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

Suministro eléctrico afectado

Según las autoridades, la riada ha afectado a más de 700 megavatios de capacidad instalada, vitales para el suministro eléctrico de Nepal.

La Oficina del primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado de que el Ejército ha logrado evacura a cientos de trabajadores en helicóptero y con maniobras de salvamento en zonas de difícil acceso, que este viernes han reunido a un cuerpo de rescate de más de 14.000 personas.

Los rescatistas, según imágenes compartidas por el cuerpo militar, cargaron a algunos supervivientes a sus espaldas y tiraron de otros por las extremidades para trasladarlos al vehículo aéreo empleado en la operación.

Según las últimas cifras oficiales, el número de cuerpos recuperados en suelo nepalí asciende a 547, mientras que cerca de un millar de personas continúan desaparecidas, entre ellas decenas de policías, efectivos militares, personal de aduanas y turistas extranjeros.

China reportó este viernes cinco fallecidos y mantuvo el balance de 558 desaparecidos en la parte de la región autonóma del Tíbet (China) afectada por la riada, entre los que se encuentran 260 son extranjeros.