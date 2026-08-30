Entre lodo y destrucción, sobrevivientes retornan a sus pueblos en Nepal

Se pueden ver casas en ruinas en Bidur, Nepal, el 29 de agosto de 2026, tras las inundaciones repentinas ocurridas a principios de esta semana. ( EFE )

Sentada sobre una caja de fruta, Shanti Lamichhane contempla lo que queda de su aldea en Nepal, devastada por la avalancha de lodo y escombros que arrasó a mediados de semana la zona fronteriza con China.

En toda la región, sobrevivientes comienzan a regresar a comunidades reducidas a barro y ruinas, en busca de pertenencias, documentos y fragmentos de vidas borrados en cuestión de minutos.

"Vine a recuperar lo que pudiera", dice a la AFP. "Pero no se trata solo de eso. Todos mis recuerdos están aquí".

Como muchas otras en esta región aislada del Himalaya, la aldea fronteriza de Dhunge, donde vivían unas 150 familias, es hoy una extensión de lodo y destrucción, con un penetrante olor a putrefacción.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el deslave, similar a un tsunami, fue causado por el colapso de un glaciar, que envió aguas heladas corriente abajo, arrastrando rocas y dejando una estela de devastación de norte a sur.

El balance oficial de la tragedia, todavía provisional, ascendía este domingo a 768 cuerpos recuperados desde el miércoles: 752 en Nepal y 16 en el Tíbet chino. Y más de 3,000 personas siguen desaparecidas.

Obligados a huir precipitadamente para salvar sus vidas y sin tiempo para llevarse nada, muchos sobrevivientes regresan ahora para recuperar lo poco que quedó.

"Hedor"

Hari Prasad Rimal regresó a su casa en la aldea de Devighat con la esperanza de recuperar pertenencias preciadas, entre ellas algunas joyas y dinero en efectivo. Se llevó de vuelta una fotografía de su hija.

"Estaba pegada a un baúl que flotaba", dijo Rimal, de 44 años. "No pude recuperar nada más, pero esa foto significa mucho".

Imágenes de dron tomadas por un voluntario mostraban solo barro y restos donde antes estaba su tienda. "Ha desaparecido, pero quizá no debería quejarme", dijo. "Al menos, todos en mi familia sobrevivieron".

En Dhunge, Navraj Upretti avanzaba entre lodo hasta la rodilla hacia su casa, flanqueado por dos rescatistas que llevaban palas. "Necesito de verdad algunos documentos importantes", imploró.

Tras una hora de búsqueda, aparecieron unos documentos bajo el lodo, pero pertenecían a un vecino y fueron devueltos.

Upretti, de 40 años, dijo que había tenido menos de un minuto para escapar cuando llegaron las inundaciones.

"La casa se inundó", relató Upretti, que regentaba un restaurante en la zona, que quedó completamente destruido.

Santosh Adhikari estaba en Katmandú cuando la riada se llevó su casa en Dhunge. Regresó tres días después y encontró la vivienda enterrada.

"No queda nada", dijo.

Los trabajadores que retiran el sedimento en la región golpeada por las inundaciones dicen que ocasionalmente se encuentran con pertenencias personales, incluidas joyas de oro.

"Pero los escombros siguen llegando hasta la rodilla y hay hedor en muchos lugares", dijo Ayushman Kuinkel, rescatista del grupo juvenil Nepal Scouts.

"Uno sabe que probablemente también haya cuerpos debajo", agregó.