Intensifican el rescate de 900 atrapados en túneles hidroeléctricos de Nepal por la riada

Equipos de rescate en la bajada del túnel del proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli 1, de 216 megavatios. ( EFE )

El Ejército de Nepal ha intensificado las operaciones de búsqueda y rescate doce días después de las devastadoras riadas que arrasaron el norte del país, ante la creciente presión de las familias que buscan a los trabajadores sepultados en los túneles hidroeléctricos, donde se estima que hay más de 900 atrapados.

Según la última información proporcionada por las fuerzas armadas, estos operarios se encuentran desaparecidos en el interior de los túneles de once proyectos hidroeléctricos distintos tras la avalancha de lodo y agua del pasado 26 de agosto.

Las unidades de respuesta rápida del Ejército han logrado penetrar en las salas de control y los conductos principales de centrales hidroeléctricas como Rasuwagadhi y Trishuli-3A.

En otras plantas cercanas, los militares trabajan a contrarreloj para ensanchar los accesos subterráneos colapsados y permitir así la entrada de excavadoras que agilicen la retirada del lodo.

Dadas las dificultades del terreno montañoso, los equipos de emergencia, apoyados por expertos extranjeros, están utilizando sistemas de cables para descender maquinaria pesada por los barrancos hasta las bocas de los túneles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/57fd1a19527a3d92c3fdc4918139e46f50018842w-fbb896e2.jpg Miembros del Equipo de Socorro en Casos de Desastre de Corea se preparan para embarcar en un helicóptero destinado a operaciones de búsqueda y rescate en una base militar de Trishuli, Nepal, el 6 de septiembre de 2026. (Inundaciones) (EFE)

Los especialistas también preparan nuevas incursiones en zonas como el proyecto Upper Trishuli-1 empleando cámaras térmicas para detectar cualquier señal de vida bajo los escombros.

El Ejército señaló que los rescates también continúan mediante patrullas a pie a lo largo del tramo más afectado, desde Mailung hasta Syafrubesi. Los centros de emergencia militares establecidos en Trishuli y Dhunche han prestado asistencia a 3,298 heridos hasta el momento.

Agentes desplegados

Más de 9,300 efectivos del Ejército están desplegados de forma directa en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan y Nawalparasi Este, dedicados al rescate, la recuperación de cadáveres y el restablecimiento de vías.

En Nuwakot, un equipo de ingenieros acelera la construcción de un puente provisional sobre el río Tadi con capacidad para 50 toneladas.

Hasta este domingo, las fuerzas armadas habían evacuado por vía aérea a 3,967 personas, incluidos 275 ciudadanos extranjeros, desde las zonas aisladas por el desastre.