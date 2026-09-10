Nepal necesita más de 4,700 millones para reconstrucción tras la riada, según sus cálculos

Vista de uno de los pueblos afectados por la avalancha de agua y rocas en Nepal. ( EFE/ LUCÍA GOÑI )

Nepal estimó este jueves que se necesitarán 4,740 millones de dólares para la reconstrucción del país tras las devastadoras riadas del 26 de agosto, las cuales dejan hasta ahora más de 1,300 muertos y 5,100 desaparecidos, además de una estela de destrucción en infraestructuras esenciales y proyectos hidroeléctricos.

Solo la rehabilitación de los sectores de infraestructura más afectados por la catástrofe costará 3,100 millones de dólares, un 65 % de todos los recursos necesitados, según el informe elaborado por la Comisión Nacional de Planificación y la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

Trece proyectos hidroeléctricos con una capacidad conjunta de 759 megavatios fueron afectados por la riada, golpeando una de las principales apuestas económicas del país del Himalaya. Además, sufrieron daños cinco plantas solares que suman 24 megavatios de capacidad.

El informe estima que se necesitarán 2,560 millones de dólares solo para restaurar los sistemas energéticos y la red eléctrica.

Más de 33 puentes fueron arrastrados por las aguas, y sufrieron daños 53 de los 64 puentes colgantes de las zonas afectadas.

Las inundaciones también afectaron a casi 70 kilómetros de carreteras, elevando el costo estimado de la restauración de la infraestructura de transporte a 480 millones de dólares.

Más de 12,000 viviendas y comercios destruidos

Casi 7,570 viviendas resultaron dañadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan. Además, sufrieron daños 48 edificios públicos, 18 escuelas, siete centros sanitarios y 30 lugares de patrimonio cultural.

El informe estima que se necesitarán 67.87 millones de dólares para restaurar estos activos del sector social.

Por otro lado, las autoridades nepalíes estiman que la reactivación del sector productivo —que incluye el comercio, las empresas, la banca y la agricultura— costará 33.28 millones de dólares.

Según el documento, 1,806 hectáreas de cultivos agrícolas, 17 sucursales bancarias y 4,800 establecimientos comerciales se vieron afectados por las inundaciones.

Katmandú ha relacionado el desastre con el cambio climático y ha llamado a los países más contaminantes a que aporten recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.