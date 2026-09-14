Corea del Norte confirma lanzamiento de misiles balísticos en "ejercicio de ataque"

WONSAN, 07/09/2026.-Corea del Norte incorporó a su Armada un nuevo destructor "ofensivo" en su sistema de respuesta nuclear, según anunció este lunes su agencia estatal KCNA, coincidiendo con el inicio de las maniobras Freedom Edge de EE. UU., Corea del Sur y Japón, dirigidas a contrarrestar las amenazas nucleares norcoreanas. ( EFE )

Corea del Norte confirmó este lunes que realizó un "ejercicio de ataque" que involucró unidades de artillería y el lanzamiento de misiles balísticos, después de que Corea del Sur reportara múltiples proyectiles de corto alcance norcoreanos tras concluir unas maniobras militares realizadas junto a Estados Unidos y Japón.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA señaló que el 12 de septiembre (sábado) tuvo lugar un "ejercicio conjunto de ataque con fuego de unidades de artillería de largo alcance y misiles, pertenecientes a unidades combinadas de todos los niveles" del Ejército del país asiático.

La maniobra incluyó "nuevos sistemas de combate, como drones de ataque de diversos tipos, misiles de crucero tácticos, lanzacohetes múltiples de gran calibre de presión térmica y misiles balísticos tácticos". "Todos los sistemas demostraron el enorme poder destructivo del fuego al alcanzar los objetivos con una precisión del 100 %", agregó KCNA.

La confirmación de las autoridades norcoreanas llega después de que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informara el sábado de que había detectado alrededor de las 5:20 hora local (20:20 GMT del viernes) el lanzamiento de múltiples balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón desde la ciudad portuaria de Wonsan (este).

Maniobras militares de EE.UU. Japón y Corea del Sur

El día anterior, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeron unas maniobras militares, de cinco días de duración, que reunieron a "fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países para un entrenamiento diseñado para mejorar la coordinación, optimizar la interoperabilidad y fortalecer la preparación defensiva trilateral".

Esta misma semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, amenazó con adoptar contramedidas ante los ejercicios 'Freedom Edge', mientras acusaba a Washington de encadenar maniobras sin interrupción, según unas declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA.

Estas prácticas militares se desarrollaron según lo previsto, a pesar de que Corea del Sur y Estados Unidos redujeron el mes pasado su ejercicio anual 'Ulchi Freedom Shield', en un contexto marcado por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un. EFE