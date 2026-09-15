La India reafirma a Rusia como pilar energético tras la reunión entre Modi y Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el primer ministro indio, Narendra Modi, se estrechan la mano mientras posan para las fotografías antes de una reunión al margen de la cumbre de los Brics en Nueva Delhi, India. ( EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN )

El Gobierno de la India aseguró este martes que busca profundizar su cooperación energética con Rusia y confirmó negociaciones en la materia, tras la reunión bilateral entre los mandatarios de ambos países el pasado viernes en la Cumbre de los BRICS.

"Queremos llevar adelante esta cooperación energética con Rusia. Ambas partes han estado conversando y los equipos técnicos han estado debatiendo", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa.

La declaración llega cuatro días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunieran en Nueva Delhi antes de la cita de líderes para revisar el estado de los acuerdos energéticos, de defensa y espaciales.

"La cooperación energética entre la India y Rusia es un pilar importante de nuestra asociación", agregó Jaiswal.

Intercambio tras guerra con Ucrania

El intercambio comercial entre Nueva Delhi y Moscú se estrechó a raíz de la guerra de Ucrania, tras la que Rusia se convirtió en el principal proveedor de petróleo de la India.

Esta dependencia estratégica ha generado continuas fricciones con Washington, que en los últimos años ha impuesto sanciones, aranceles y topes de precio a los compradores de crudo ruso en un intento por frenar los ingresos energéticos del Kremlin.

En marzo, la Casa Blanca se vio obligada a otorgar una exención temporal para permitir la recepción de cargamentos de petróleo ruso parados en tránsito, en un intento por aliviar la tensión del mercado global provocada por el conflicto con Irán y los cierres en el estrecho de Ormuz.

Durante la comparecencia, el portavoz indio fue consultado sobre la presión de EE. UU. por un proyecto de ley que busca imponer aranceles del 100 % a los países que comercien con crudo ruso.

Ante esto, Jaiswal reiteró la postura habitual del Ejecutivo, asegurando que el abastecimiento energético de la India se guía estrictamente por su "interés nacional".