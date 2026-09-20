Corea del Norte lanza proyectil hacia el mar de Japón tras crítica al OIEA

Personas observan en una pantalla la noticia sobre el lanzamiento de uno de los misiles de Corea del Norte. ( EFE )

Corea del Norte volvió a lanzar este domingo al menos otro proyectil hacia el mar de Japón, horas después de disparar un misil balístico de corto alcance y un día después de criticar una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que insta a Pionyang a avanzar hacia la desnuclearización.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó a las 18:32 hora local (09:32 GMT) del lanzamiento de al menos un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas.

El organismo militar surcoreano no ofreció inicialmente más detalles sobre las características del proyectil ni precisó el lugar exacto desde el que fue lanzado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón informó de que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría tratarse de un misil balístico. Posteriormente, las autoridades japonesas indicaron que el objeto aparentemente ya había caído.

El nuevo lanzamiento se produjo apenas unas horas después de otro disparo norcoreano. El JCS había informado previamente del lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde la zona oriental de Wonsan.

Según el reporte surcoreano, ese proyectil recorrió aproximadamente 450 kilómetros antes de caer en una zona marítima.

Reacciones

La sucesión de lanzamientos tuvo lugar mientras continúa la tensión en torno al programa nuclear y de misiles de Corea del Norte.

La actividad militar norcoreana también se produjo un día después de que Pionyang criticara una resolución del OIEA relacionada con su programa nuclear. El documento insta a Corea del Norte a avanzar hacia la desnuclearización.

El lanzamiento registrado este domingo fue detectado por las autoridades de Corea del Sur y Japón, que mantienen sistemas de vigilancia sobre la actividad militar norcoreana debido a los frecuentes ensayos de misiles realizados por Pionyang.

Por el momento, las autoridades surcoreanas no han ofrecido información adicional sobre el tipo de proyectil lanzado en horas de la tarde ni sobre su trayectoria completa.