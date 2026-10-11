La UE limitará importación de híbridos chinos a 350,000 unidades al año, según Bloomberg

La Unión Europea (UE) limitará la importación de vehículos híbridos chinos a 350,000 unidades al año y esta medida podría entrar en vigor el 1 de diciembre, informó la agencia Bloomberg, en el marco de los acuerdos alcanzados durante la reciente visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Según un documento que detalla el plan y al que tuvo acceso este medio, ese límite de 350,000 vehículos se aplicará durante el primer año de vigencia de la medida de salvaguardia, y a partir del segundo se incrementará a un ritmo del 6 % anual.

Estos topes estarán vigentes durante cuatro años, periodo en el que ambos países se comprometerán a cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El proyecto contempla un "límite" a todas las importaciones de vehículos híbridos, no solo a las procedentes de China, para cumplir con el principio de no discriminación de la OMC, y la cuota del gigante asiático "no será inferior" a la de cualquier otro país que exporte híbridos.

El acuerdo, que se aplicaría tanto a los vehículos híbridos eléctricos como a los híbridos enchufables, abarcará todas las importaciones procedentes de la UE, incluidas las de los países con los que el bloque tiene un acuerdo de libre comercio.

Paralelamente, China eliminará los aranceles sobre algunas piezas de automóviles y reducirá a la mitad los gravámenes sobre zapatos, helados y aceite de oliva, unas medidas que aplicará de forma temporal y que abarcan exportaciones europeas por un valor aproximado de 4,000 millones de euros (unos 4,484 millones de dólares).

El entendimiento sobre híbridos se alcanzó tras el viaje a Pekín de la semana pasada del comisario europeo de Comercio, cuya visita al gigante asiático tenía por objetivo "reequilibrar" el comercio entre la UE y China.

En una rueda de prensa ofrecida el viernes tras reunirse con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con el viceprimer ministro He Lifeng, Sefcovic explicó que el acuerdo sobre este tipo de vehículos permitiría evitar la entrada en la UE de "varios millones" de automóviles chinos en un periodo de cuatro años.

El eslovaco no ofreció en ese momento detalles sobre el mecanismo concreto que permitiría lograr esa reducción, al explicar que primero debía presentar los parámetros a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los Estados miembros y a los líderes europeos, que los examinarán en el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre.

Reacción oficial

"Sabemos cuál es el resultado y sabemos cómo llegar ahí", afirmó Sefcovic, quien sostuvo que el entendimiento había sido negociado "con gran detalle" y que Bruselas podrá comenzar a trabajar "lo antes posible" una vez reciba el aval político.

La UE insiste en que su relación comercial con Pekín es insostenible por el déficit comercial anual de cerca de 360.000 millones de euros y la presión de varios sectores industriales chinos, unas acusaciones rechazadas por Pekín, que acusa a Bruselas de politizar las diferencias comerciales. EFE