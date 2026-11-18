La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (3i), posa junto al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente chino, Xi Jinping (c) y demás dirigentes para la foto de familia de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). ( EFE )

El plenario de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) arrancó hoy en la megalópolis china de Shenzhen con la presencia de los gobernantes de una veintena de economías de la región, entre ellos los de EE. UU., Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

La jornada arrancó con una foto de familia entre los mandatarios, quienes dieron comienzo minutos más tarde a la sesión plenaria, en la cual se debatirá sobre una agenda centrada en asuntos comerciales, conectividad regional o inteligencia artificial (IA).

Tras la cumbre, se espera que se emita una declaración conjunta entre los países participantes, aunque algunos expertos consideran que las diferencias "siguen siendo amplias" en numerosos asuntos y que el formato de la reunión otorga "poco tiempo para resolverlas".

La primera en intervenir fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llamó la atención sobre la "transformación más rápida en la historia de la humanidad", derivada en buena parte del auge de la IA.

Temas y expectativas

"Los miembros de la APEC son como pasajeros del mismo barco. Para navegar las olas del Pacífico, tenemos que unirnos y cuidarnos mutuamente", alegorizó por su parte al inicio del encuentro el presidente chino, Xi Jinping.

La APEC aglutina a veintiún países -entre ellos, tres latinoamericanos: Chile, México y Perú- y representa buena parte de la economía global, por lo que, si bien se trata de un foro sin capacidad de decisión, supone un termómetro a tener en cuenta sobre la coyuntura internacional.

De todas formas, las miradas estarán puestas en lo que sucederá tras el plenario: una anticipada e inédita cumbre trilateral entre Xi, Trump y Putin, en la que se espera que se traten asuntos como las guerras en Ucrania e Irán o la reducción de arsenales nucleares, aunque la Casa Blanca quiso rebajar expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto de esto último. EFE