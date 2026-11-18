El presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, iniciaron este martes una reunión bilateral en Shenzhen en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). ( EFE )

El presidente de China, Xi Jinping, abogó este jueves por "avanzar de forma constante" en la integración económica de Asia-Pacífico y desarrollar un "modelo de cooperación abierto e integrado" en la región, en lugar de uno "excluyente o fragmentado".

"Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico", aseveró el mandatario durante el plenario de la cumbre de líderes de la APEC, que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen.

Importancia del Foro APEC

El Foro de Cooperación Económica-Asia Pacífico aglutina a veintiún países, -entre ellos, tres latinoamericanos: Chile, México y Perú- y representa buena parte de la economía global, por lo que, si bien se trata de un foro sin capacidad de decisión, supone un termómetro a tener en cuenta sobre la coyuntura internacional.