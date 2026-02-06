Provincia canadiense elimina la salud pública a los trabajadores temporales extranjeros

La provincia canadiense de Alberta eliminó de forma repentina la cobertura sanitaria pública para los trabajadores temporales extranjeros que laboran en su territorio, según informó este viernes la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

El Ministerio de Sanidad de Alberta confirmó que adoptó los cambios el pasado 7 de enero y justificó la decisión alegando que el Gobierno canadiense obliga a los trabajadores temporales extranjeros a llegar al país con un seguro sanitario privado.

Sin embargo, especialistas consultados por el medio CBC indicaron que el seguro privado no puede cubrir las necesidades sanitarias de los individuos y que la salud privada y la pública en Canadá cumplen funciones diferentes.

Hasta principios de año, los trabajadores temporales tenían acceso al sistema de salud pública de Alberta tras trabajar tres meses, entre otros requisitos.

CBC señaló que tras los cambios implementados por Alberta, 58 tipos de permiso de trabajo para extranjeros que residen temporalmente en Canadá ya no están cubiertos por la sanidad pública, lo que puede afectar a miles de personas.

Impacto y contexto de la política migratoria canadiense

El resto de provincias canadienses siguen proporcionando cobertura médica pública a los trabajadores temporales extranjeros.

Canadá, que en la última década ha cubierto sus necesidades laborales cada año con centenares de miles de trabajadores temporales extranjeros, empezó en 2025 a dar marcha atrás en su política migratoria después de que el Gobierno afirmase que el número de residentes temporales había aumentado a un ritmo "muy por encima de lo que Canadá ha podido absorber".

El Gobierno canadiense se ha fijado como meta reducir la población temporal en el país a menos del 5% del total para finales de 2027.

A fecha del 1 de octubre de 2024, Canadá tenía 3.049.277 residentes temporales, entre trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales, que representaban el 7,4% de la población total, según Estadísticas Canadá.