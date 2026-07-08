Tras salida del CEO de Air Canada por no hablar francés su sustituto habla seis idiomas

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció que el ejecutivo europeo Anko Van der Werff, que habla seis idiomas, será su nuevo presidente. ( AFP/ARCHIVO )

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció este miércoles que el ejecutivo europeo Anko Van der Werff, que habla seis idiomas, será su nuevo presidente y consejero delegado en sustitución de Michael Rousseau, quien en marzo anunció su salida de la compañía tras la polémica causada por no hablar francés.

Van der Werff, de 51 años y nacionalidad neerlandesa, es actualmente presidente y consejero delegado de Scandinavian Airlines (SAS) y asumirá el cargo en Air Canada, una de las mayores líneas aéreas de Norteamérica, a finales de enero de 2027, explicó la compañía en un comunicado.

El presidente del consejo de administración de Air Canada, Vagn Sorensen, declaró que la compañía está "encantada" con la incorporación de Van der Werff.

"Cuenta con una excepcional y amplia experiencia internacional en el sector de la aviación y una trayectoria acreditada de 25 años, incluida su reciente labor de liderazgo ejecutivo con visión de futuro en Scandinavian Airlines, el Grupo Avianca y Aeroméxico, y anteriormente en KLM Royal Dutch Airlines, ahora Air France-KLM, y Qatar Airways", explicó Sorensen.

Air Canada dijo que Rousseau, de 68 años, se jubilará el 31 de agosto de 2026 y que hasta que Van der Werff asuma el cargo, el comité ejecutivo será el encargado de dirigir la aerolínea.

Video de Rousseau

Rousseau se vio forzado a anunciar su jubilación el 30 de marzo, una semana después de que emitiera un vídeo de casi cuatro minutos en inglés para lamentar el accidente en el aeropuerto estadounidense de el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, en el que murieron dos pilotos de la compañía.

El vídeo monolingüe fue criticado por algunos de los principales políticos del país, entre ellos el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Carney declaró que estaba "muy decepcionado" con el mensaje, mientras que el jefe de Gobierno de la provincia francófona de Quebec, donde se encuentra la sede de Air Canada, François Legault, solicitó su dimisión.

Canadá es oficialmente un país bilingüe, en el que el inglés y el francés son los idiomas oficiales.

En un vídeo publicado este miércoles por Air Canada, Van der Werff afirmó que es consciente "de la importancia de atender a los canadienses en las dos lenguas oficiales" y añadió que es "una responsabilidad fundamental para Air Canada", que está comprometido a defender.

Air Canada destacó que Van der Werff habla neerlandés y "puede comunicarse en francés".

"Además de esos dos idiomas y del inglés, también aprendió español, italiano y sueco a distintos niveles a lo largo de su carrera internacional", añadió la compañía.