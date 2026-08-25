Canadá impone aranceles de hasta el 50 % a productos de EE. UU. como el acero o electrónica

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, que muestra un mapa con el nombre del 'Lago Ontario' tachado en rojo y cambiado por el de 'Lago América'. Trump aseguró este martes que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a "Lago América", en plena pugna comercial con Canadá. ( EFE/@REALDONALDTRUMP )

Canadá dio a conocer este martes los productos estadounidenses por valor de unos 27,600 millones de dólares canadienses (unos 20,000 millones de dólares estadounidenses) a los que aplicará aranceles de hasta el 50 %.

También anunció un paquete de ayudas de 7,500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por la guerra comercial con Estados Unidos.

Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor a las 00.01 hora local del 8 de septiembre, serán del 15 %, 25 % o 50 %, dependiendo del producto, y reproducirán las tasas aplicadas por Washington a las mercancías canadienses, según anunció el Ministerio de Finanzas.

La advertencia del primer ministro

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el sábado que Canadá tomaría represalias contra EE.UU. tras el fracaso de las negociaciones comerciales con la Administración del presidente Donald Trump y que igualará "dólar por dólar" los nuevos aranceles que entraron en vigor en la medianoche.

En un discurso televisado, Carney afirmó que las represalias canadienses se concentrarán en sectores como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos y la electrónica e igualarán los aranceles del 50 % que Washington ha empezado a aplicar desde la medianoche a exportaciones canadienses por valor de unos 20,000 millones de dólares estadounidenses.

Trump amaga con llamar "Lago América" a un lago que bordea Canadá en pleno pulso comercial

También este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a "Lago América", en plena pugna comercial con Canadá.

"Estados Unidos se está planteando en serio cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América, ya que no esperamos hacer muchos más intercambios comerciales con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario a primera hora del martes en su red social Truth.

La amenaza de Trump recuerda a su decisión de referirse al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos, una postura que ha irritado a su vecino del sur, que sigue utilizando el nombre original para referirse a ese accidente geográfico.

Estados Unidos y Canadá están enzarzados en una disputa comercial, que se recrudeció este fin de semana con el anuncio de Trump de que, a partir del 1 de enero de 2027, Washington impondrá aranceles del 50 % a autos y acero canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales.

Esa amenaza afecta especialmente a la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá y donde están también la capital del país, Ottawa, y la ciudad de Toronto, bordeada por el Lago Ontario, que baña asimismo el estado estadounidense de Nueva York.

El jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, pidió el lunes utilizar "todas las herramientas" disponibles contra Washington, incluida la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos a EE.UU..

Ford se enzarzó además en una guerra de insultos con Trump, de quien dijo que podía besarle "el culo" y le llamó "dictador", "tirano", "rey de las bancarrotas" y "perdedor"; mientras que el mandatario estadounidense le tachó de "lacayo" del primer ministro canadiense, Mark Carney.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.