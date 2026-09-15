Conflicto comercial entre EE.UU. y Canadá se recrudece con la ampliación de aranceles de Washington

Canadá puso en vigor este martes aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses valoradas en 27,600 millones de dólares canadienses (unos 20,000 millones de dólares estadounidenses), en una nueva escalada de la guerra comercial con Estados Unidos y sin señales de que Ottawa y Washington vayan a retomar las negociaciones. ( EFE/ GRAHAM HUGHES )

El conflicto comercial en Estados Unidos y Canadá se ha recrudecido un escalón más con la entrada en vigor este martes de una ampliación de los aranceles del 50 % que Washington impone desde finales de agosto a bienes procedentes del país vecino.

La medida incorpora nuevos productos canadienses a la lista de mercancías que incurren en un recargo aduanero del 50 % de su valor como algunos vehículos de pasajeros de pequeño tamaño, lanchas a motor, muebles de bambú, ratán y plástico laminado o reforzado, colchones, pieles y cueros, tubos y cañerías de aluminio o quesos y otros alimentos.

Esta ampliación fue incluida en una proclamación que el pasado 8 de septiembre firmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a unos aranceles de represalia que Ottawa activó ese mismo día.

Esos aranceles canadienses del 8 de septiembre eran una respuesta a la medida original decretada por Trump, que, ante la ruptura de las negociaciones entre ambos países, impuso aranceles del 50 % a unos 20,000 millones de dólares de importaciones canadienses.

El Gobierno canadiense ha acusado a Washington de exigir durante esas negociaciones restricciones sobre la capacidad de Ottawa para proteger y promover la lengua francesa o sobre futuros acuerdos comerciales canadienses y también de querer debilitar progresivamente sectores claves de la economía canadiense, como los del motor, el acero o la madera.

A su vez, está previsto que el próximo 29 de septiembre entren en vigor más represalias estadounidenses, en este caso vetos a la importación sobre bienes canadienses como bebidas alcohólicas, lácteos o motocicletas.

Este mismo fin de semana Trump aseguró que prevé un acuerdo que elimine este intercambio de golpes a nivel comercial "bastante pronto", ya que consideró que "Canadá tiene muchísimas ganas de cerrar un acuerdo".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, parece haber acelerado su acercamiento a otras grandes economías como la Unión Europea (UE), aprovechando el amplio respaldo que le están brindando sus conciudadanos en las encuestas.

El martes Carney inicia un viaje a Europa que lo llevará primero a Estrasburgo, donde el jueves pronunciará un discurso ante el Parlamento Europeo y mantendrá reuniones con reprentantes comunitarios.