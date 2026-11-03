Canadá cambia su sistema de inmigración para atraer trabajadores a empleos mejor pagados

Canadá anunció este año reformas e inversiones en el sistema de detención de inmigrantes. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Canadá modificó este martes las normas de su sistema de inmigración Express Entry para otorgar más puntos a trabajadores extranjeros con experiencia laboral en el país en ocupaciones bien remuneradas o que cuentan con ofertas de empleo en esas profesiones.

Los cambios, anunciados por el Ministerio de Inmigración, permiten que los candidatos obtengan más puntos por haber trabajado en Canadá y por su experiencia en determinadas profesiones, lo que aumentará sus posibilidades de conseguir la residencia permanente.

Inmigrantes cualificados mediante una puntuación

Express Entry es el sistema que utiliza Canadá para seleccionar a inmigrantes cualificados mediante una puntuación que tiene en cuenta factores como la edad, la formación, los idiomas y la experiencia profesional.

Con las nuevas normas, quienes hayan trabajado al menos un año en Canadá en profesiones con salarios elevados podrán obtener entre 20 y 70 puntos adicionales, dependiendo de la remuneración habitual de su profesión.

También se conceden entre 50 y 100 puntos a quienes tengan ofertas de trabajo en esas ocupaciones.

Otra novedad importante es que las empresas ya no tienen que demostrar que no encuentran trabajadores canadienses para cubrir esos puestos cuando presenten ofertas de empleo que cumplan los requisitos del programa.

Las autoridades seguirán verificando que las ofertas sean genuinas y cumplan los requisitos del programa.