El primer ministro de Canadá, Mark Carney, baja del escenario tras pronunciar su discurso en la Cumbre Empresarial de la APEC 2026, celebrada en vísperas de la cumbre de líderes de la APEC en Shenzhen, China, el 18 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/NG HAN GUAN / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversaron este miércoles sobre un posible acuerdo comercial, durante un encuentro al margen de la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

Ambos dirigentes "abordaron los trabajos en curso para concluir un acuerdo comercial mutuamente beneficioso", indicó la oficina de Carney, precisando que "acordaron continuar estas conversaciones y mantenerse en estrecho contacto".

Reencuentro tras desacuerdo

Antes de la reunión, Carney había sugerido que los fabricantes chinos de automóviles podrían convertirse en futuros empleadores de trabajadores canadienses si Trump mantenía finalmente los aranceles impuestos al sector.

Estas declaraciones indignaron al asesor comercial estadounidense Peter Navarro, quien, en un mensaje en X, dijo que la idea es "extremadamente ofensiva".

En opinión del influyente asesor, Canadá debería "preocuparse mucho más por ser devorado por China".

Trump inició una guerra comercial contra Canadá desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, empujando a Ottawa a intentar reducir su dependencia de su vecino del sur y a buscar nuevas alianzas internacionales, entre ellas con China.

En agosto, Carney rompió las negociaciones comerciales con Trump, lo que provocó la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses sobre numerosos productos canadienses.

El primer ministro canadiense mantuvo un encuentro de unos 20 minutos con Trump, en medio de las tensiones creadas entre los dos países por los aranceles estadounidenses y las represalias comerciales de Ottawa así como las declaraciones del presidente estadounidense sobre la anexión de Canadá.

Por Estados Unidos, en el encuentro también participaron Rubio, Miller y Greer además del Secretario de Comercio, Howard Lutnick. Por el lado canadiense estuvieron presentes la ministra de Exteriores, Anita Anand, y el jefe de Gabinete de Carney, Marc-André Blanchard.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro de Canadá explicó que Trump y Carney trataron "el trabajo en marcha para alcanzar un acuerdo comercial que sea mutuamente beneficioso" y que además "respete las lenguas, cultura y soberanía de Canadá".