Colombia pide menos discursos y más acción a la OEA y propone ser sede de Asamblea de 2028

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, pidió este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) pasar de los discursos a la acción, sobre todo ante la crisis en Haití, y propuso a su país como sede de la Asamblea General de 2028 para celebrar el 80 aniversario del documento fundacional del organismo.

"Colombia hoy hace un llamado para que este foro pase de la planeación de los discursos a la ejecución (...) América no necesita más discursos grandilocuentes, necesita decisiones valientes y una voluntad política que esté a la altura del sufrimiento y la esperanza de nuestros pueblos", expresó Sarabia durante su intervención ante la Asamblea General, que se celebra en Antigua y Barbuda.

La canciller, de 31 años, se presentó como "una mujer joven" hablando "en nombre de Colombia, pero también en nombre de una nueva generación americana" que busca "construir democracias sólidas y economías realmente sostenibles".

Recalcó que los principios del lema de esta Asamblea —resiliencia e inclusión— deben estar acompañados de "un componente esencial", la acción, e insistió en que es momento de dejar los conceptos generales de democracia, paz y justicia para abordar con decisión los casos más urgentes.

El más urgente, dijo, es Haití, al que describió como "la herida abierta de América". Aseguró que ese país "no necesita más discursos de lástima, necesita que asumamos una corresponsabilidad histórica, política y ética".

Para Sarabia, la situación haitiana "no es solo una crisis política, es un fracaso regional", y advirtió que "no puede haber OEA si no somos capaces de actuar con urgencia, con respeto y con visión de largo plazo frente a su reconstrucción institucional".

Al final de su intervención, la canciller anunció la candidatura de Colombia como sede de la Asamblea General de la OEA en 2028, cuando se conmemorarán ocho décadas desde la firma en 1948 de la 'Carta de Bogotá', documento fundacional de la organización.

La 55 Asamblea General de la OEA se celebrará hasta el viernes en Antigua y Barbuda con la atención centrada en la crisis de Haití, considerada la más grave de la región, y marcada por el debut del nuevo secretario general, el surinamés Albert Ramdin.