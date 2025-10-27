Cerca de 50,000 personas están sin luz en Jamaica por el huracán Melissa

El Gobierno de Jamaica informó este lunes de que unas 50,000 personas se encuentran sin servicio eléctrico en Jamaica por el huracán Melissa de categoría 5, que que azotará el país durante la madrugada del martes y que ya provoca "dificultades" en el sur de la isla.

Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, aseguró en una rueda de prensa que 40,000 personas están sin luz en el extremo occidental de la isla, 4,000 en la parte oriental y otras 5,000 en el centro.

McKenzie también mencionó que se ha notificado un aumento "en las últimas horas" de personas que han acudido a los 881 refugios que habilitó el Gobierno para los habitantes de Jamaica.

"Solo quiero recordar de nuevo a las personas que vayan a nuestros refugios que lleven sus medicamentos, algunas galletas y agua para las primeras horas para que se sientan cómodos. Y es importante que sus documentos personales estén bien protegidos", aseveró McKenzie.

El Gobierno también informó de que al menos tres personas murieron y 13 resultaron heridas en los preparativos de la isla para minimizar el impacto de Melissa.

"Es muy triste anunciar que, aunque el huracán aún no ha llegado, hemos tenido tres muertes relacionadas con los preparativos para la tormenta. Una en Hannover, otra en Saint Catherine y la otra en Saint Elizabeth", lamentó en una rueda de prensa el ministro jamaicano de Salud, Christopher Tufton.

El titular de Salud precisó que estos fallecimientos fueron a causa de la tala de árboles como medida de precaución por la llegada de Melissa y apuntó que todos los hospitales están preparados para cualquier tipo de emergencia.

Por su parte, Evan Thompson-Meadows, director de la oficina de meteorología de Jamaica (MET, por sus siglas en inglés), subrayó que "el centro del sistema, como huracán de gran intensidad, seguirá avanzando hacia la costa". El meteorólogo indicó que está previsto que el ciclón toque tierra en el suroeste "mañana por la mañana".

"Las zonas más afectadas por las lluvias más intensas serán principalmente las del centro y el este. Estamos hablando de unos 750 milímetros de lluvia. Ni siquiera estoy seguro de que nuestros pluviómetros sean capaces de medir esa cantidad", indicó el director del MET.

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.