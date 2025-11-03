×
Huracán Melissa en Cuba

120,000 personas evacuadas y 45,282 viviendas afectadas en Cuba tras el paso del huracán Melissa

Melissa cruzó el pasado miércoles durante siete horas el extremo oriental de Cuba como un huracán de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson

    120,000 personas evacuadas y 45,282 viviendas afectadas en Cuba tras el paso del huracán Melissa
    El dato trascendió en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el máximo órgano de gestión de crisis y desastres, que está presidido por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y se cita diariamente estos días. (FUENTE EXTERNA)

    Unas 120,000 personas permanecen protegidas en centros de evacuación o en casas de familiares en Cuba tras el paso del potente huracán Melissa el pasado miércoles por el este de la isla, según datos preliminares difundidos este lunes por la Presidencia del país.

    El dato trascendió en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el máximo órgano de gestión de crisis y desastres, que está presidido por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y se cita diariamente estos días.

    Melissa cruzó el pasado miércoles durante siete horas el extremo oriental de Cuba como un huracán de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron acumulados de hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado).

    45,282 viviendas resultaron afectadas

    • Mientras que un total de 45,282 viviendas resultaron dañadas por el paso del potente huracán Melissa.
