Sube a 45 la cifra de muertos y a 15 los desaparecidos por el huracán Melissa en Jamaica

Un hombre trabaja sobre escombros causados por el huracán Melissa este martes, en Black River (Jamaica). ( EFE )

El Gobierno de Jamaica informó este martes que la cifra de fallecidos tras el paso del devastador huracán Melissa, que impactó al país caribeño como categoría 5, se incrementó a 45 y a 15 el número de desaparecidos.

"Son 45 familias que están sufriendo", lamentó en una rueda de prensa la ministra jamaicana de Educación e Información, Dana Morris Dixon, que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades tras las investigaciones realizadas por la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) con la ayuda del Ejército, se reportaron 18 muertes en Saint Elizabeth, 15 en Westmoreland, seis muertes en Saint James, dos en Hanover, dos Trelawny, y una en Saint Ann y otra en Portland.

Por otro lado, la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM, por sus siglas en inglés) reveló que buscan a 15 personas desaparecidas tras la catástrofe.

Asimismo, Dixon precisó que hasta la fecha se han realizado 33 autopsias y otras están pendientes.

Energía eléctrica

La Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en inglés) informó este martes de que alrededor de 300,000 jamaicanos, el 64 % de los clientes, cuentan con energía eléctrica tras el impacto del huracán Melissa, de categoría 5, que tocó tierra en el suroeste del país.

"Se trata de un logro sólido, teniendo en cuenta el nivel de devastación sin precedentes que hemos visto", declaró Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la JPS.

Grant detalló que en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James se notificaron la mayor parte de los clientes sin servicio, después del impacto del ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países incluyendo República Dominicana pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La JDF instó la semana pasada a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.