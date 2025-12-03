×
JAMAICA

Registran más de 280 muertes por disparos de la Policía en el último año en Jamaica

Los dos últimos casos registrados fueron el lunes

    Expandir imagen
    Registran más de 280 muertes por disparos de la Policía en el último año en Jamaica
    Indecom advierte sobre el aumento de muertes causadas por agentes policiales en Jamaica, al presentar su informe anual sobre uso de la fuerza. (FUENTE EXTERNA)

    La Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica (Indecom, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de que más de 280 personas murieron por disparos de agentes en operativos policiales durante el último año.

    De acuerdo a los datos de la comisión, desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025, el país caribeño registró más de 20 tiroteos mortales por parte de la Policía, y este mes de diciembre comenzó con dos muertes por impactos de bala de las autoridades.

    Además, Jamaica notificó 282 muertes por tiros de la Policía el 1 de diciembre, frente a los 169 del mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento interanual del 67 %.

    Durante todo el año 2024, un total de 189 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, siendo la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) la responsable de la gran mayoría.

    Últimos casos

    Los dos últimos casos registrados fueron el lunes, dos tiroteos mortales de la Policía en el distrito de Scott's Hall, Castleton, Saint Mary, y otro en Salt Spring, en Saint James.

    En ambos sucesos, la Policía informó de que los hombres fallecidos apuntaron con un arma de fuego.

    En este contexto, Indecom tilda como "profundamente preocupante" que ambas muertes se produjeron sin el uso de cámaras corporales de los uniformado.

    RELACIONADAS

    Control de la violencia

    Las autoridades de Jamaica iniciaron el año pasado una ofensiva para tratar de controlar la violencia, logrando que el número de homicidios fuera de 1,141, una cifra elevada pero inferior a la de 2023 (1,393).

    Este año, sin embargo, comenzó difícil, registrándose 34 asesinatos tan solo en las primeras dos semanas, un aumento del 30.8 % respecto a 2024, pero la tendencia ha conseguido revertirse.

    De acuerdo a los datos de la Policía de Jamaica, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año se registraron 571 homicidios en el país, lo que representa una disminución del 42.9 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 979. 

