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Caricom recibe ayuda de España para fortalecer el sector de la salud regional

El acuerdo firmado entre Caricom y España busca abordar los desafíos sanitarios existentes y nuevos en la región caribeña

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    Caricom recibe ayuda de España para fortalecer el sector de la salud regional
    La Comunidad del Caribe (Caricom). (FUENTE EXTERNA)

    La Comunidad del Caribe (Caricom) anunció este viernes que recibirá 400.000 euros de ayuda de España para fortalecer el sector de la salud regional.

    La firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre Caricom y el Gobierno de España formaliza esta contribución española para el programa llamado 'Fortalecimiento del liderazgo regional, la gobernanza y la acción coordinada en salud para abordar los retos sanitarios nuevos y existentes en la Comunidad del Caribe'.

    • Este programa está siendo implementado por la Secretaría de Caricom y la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en inglés), según el comunicado de la organización de integración caribeña.

    El acuerdo fue firmado esta semana por la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, y la embajadora de España ante la organización, María Cristina Pérez Gutiérrez, durante la décima reunión de un comité conjunto para la cooperación científica y técnica.

    Importancia de la cooperación Caricom-España

    En su discurso, la copresidenta de la reunión, la subsecretaria general de la Dirección de Relaciones Exteriores y Comunitarias, Elizabeth Solomon, subrayó el valor de la alianza Caricom-España.

    "El Fondo Conjunto Caricom-España sigue desempeñando un papel importante en el avance de las prioridades regionales mediante una cooperación que se ha convertido en un programa de apoyo práctico y eficaz que ofrece beneficios tangibles a los pueblos de la Comunidad del Caribe", subrayó.

    Compromiso de España con la región

    Por su parte, Pérez Gutiérrez afirmó que España valora su alianza con Caricom y mantiene su compromiso de 'apoyar iniciativas que fortalezcan la resiliencia, la sostenibilidad y la cooperación regional'.

    Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

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