×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Raúl Castro
Raúl Castro

Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba

La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.

    Expandir imagen
    Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba
    El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana a varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT), difundió en sus redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

    "Junto al General del Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso MININT, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada", puntualizó Díaz-Canel en su mensaje.

    Segunda aparición pública

    La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.

    Retirado de sus cargos y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, Castro estuvo la víspera en un homenaje por su cumpleaños 95 realizado en el teatro habanero Carlos Marx.

    Díaz-Canel resaltó en el acto, que el cumpleaños de Castro fue uno de los más celebrados en la isla a la vez que lo elogió como jefe militar y estadista.

    Además, el mandatario señaló el "alto valor simbólico" del expresidente y afirmó que "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", en referencia a la reciente imputación de EE.UU. en contra del hermano menor de Fidel Castro. 

    RELACIONADAS

    Acusación en Estados Unidos

    Desde que fue acusado formalmente, el pasado 20 de mayo por fiscales federales de Estados Unidos por el incidente de las avionetas ocurrido en 1996, el Gobierno de la isla ha rechazado esa imputación contra el exmandatario y la ha calificado de una "farsa" que pretende justificar una agresión contra la isla.

    La acusación de Washington provocó, además, que durante las últimas dos semanas Castro se convirtiera en el centro y motivo de actos políticos realizados en toda la isla como muestra de apoyo a su figura y para repulsar esa imputación, por la cual el Gobierno de EE.UU. lo considera "fugitivo" de la justicia.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 