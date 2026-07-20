×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Explosivo en Puerto Rico
Explosivo en Puerto Rico

Una falsa alarma presunto explosivo hallado en oficina médica en Puerto Rico

La situación culminó sin incidentes

    Expandir imagen
    Una falsa alarma presunto explosivo hallado en oficina médica en Puerto Rico
    Patrulla del Negociado de la Policía de Puerto Rico realizando labores de patrullaje en el centro de la ciudad. (SHUTTERSTOCK)

    La Policía de Puerto Rico determinó como una falsa alarma el presunto artefacto explosivo hallado en una caja en la mañana de este lunes frente a una oficina de la compañía APS Healthcare, que ofrece servicios de salud mental y tratamiento de adicciones en Caguas, ciudad cercana a San Juan.

    Después de que las autoridades locales indicaran que agentes de la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudirían al lugar y analizar el paquete, la situación resultó ser una falsa alarma, culminando sin incidentes.

    Una "caja sellada

    De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, fue el guardia de seguridad de la empresa quien a las 7:16 hora local de hoy notificó a la Policía sobre una "caja sellada, la cual contiene una inscripción de amenaza de artefacto explosivo".

    • Tras la llamada de alerta, agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudieron al lugar para atender la situación en el edificio Angora, en la Avenida José Gautier Benítez.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 