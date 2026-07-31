Un apagón generalizado en Bahamas enfrenta al Gobierno y la oposición

Apagón en Bahamas enfrenta al Gobierno y a la oposición. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un apagón generalizado en Bahamas, causado por una falla en un cable subterráneo y una explosión en la central eléctrica de Blue Hill, enfrentó este viernes al Gobierno y la oposición del archipiélago.

El primer ministro bahameño, Philip Davis, quien visitó la central eléctrica de Blue Hill con trabajadores del operador eléctrico Bahamas Power and Light (BPL), se disculpó con el país por el apagón registrado la víspera, el segundo en menos de un mes.

"Comprendemos lo perjudiciales y frustrantes que son estos apagones, especialmente con este calor", dijo Davis, quien defendió, no obstante, que lo sucedido estaba fuera del control del Gobierno.

El jefe de Gobierno señaló que, al llegar al poder en 2021, heredaron "un sistema muy arcaico y, en la mayoría de los casos, obsoleto", y que están trabajando para mejorarlo.

"Es necesario reemplazar nuestra red eléctrica y los demás componentes para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable a través de la transmisión y distribución", explicó.

La Administración de Davis prometió un plan de reforma energética de gran alcance que incluye una serie de acuerdos de compra de energía, así como la modernización del sistema de transmisión y distribución.

El primer ministro afirmó que sigue frustrado porque la causa de estos apagones no se debe a la falta de mantenimiento ni a las obras de transformación que se están llevando a cabo, sino a factores ajenos a su control como las altas temperaturas.

Reacciones políticas

"Un transformador explotó debido al sobrecalentamiento de los cables subterráneos. ¿Fue culpa humana? El calor excesivo, el calor récord que hemos experimentado en las últimas semanas, sobrecarga nuestro sistema de transmisión y distribución", afirmó.

Sin embargo, el principal partido de la oposición, el Movimiento Nacional Libre (FNM, por sus siglas en inglés), culpó directamente al Gobierno.

El líder del FNM, Michael Pintard, afirmó que cuando el partido dejó el poder en septiembre de 2021 la Estación A de BPL estaba operativa, proporcionando 150 MW de energía.

"La generación no fue un problema (cuando el FNM lideraba el Gobierno). Durante el verano de 2020 y 2021, no hubo cortes de energía como los que estamos viendo ahora", subrayó.

Pintard señaló que los residentes de Nueva Providencia han sufrido cortes de energía frecuentes y a menudo prolongados durante semanas, a pesar de las promesas del Gobierno de que BPL estaba preparada para gestionar la demanda estival.

El líder opositor criticó la cancelación de contratos con operadores eléctricos y de un bono de reducción de tarifas, así como la desconexión de generadores.

"Nadie ha podido detener la privatización de BPL, y aun así no han logrado proporcionar energía más limpia, más asequible ni, lo que es peor, un suministro eléctrico constante para el pueblo bahameño", zanjó Pintard.