Cuba tendrá apagones este domingo que afectarán a la vez hasta el 67 % de la isla

Alexis Miján mira su teléfono móvil mientras yace en una cama improvisada en la azotea de un edificio residencial en La Habana Vieja el 11 de agosto de 2026. ( AFP )

Cuba tendrá prolongados apagones este domingo que afectarán hasta un 67 % de su territorio a la vez en el horario de mayor consumo de electricidad, el de la tarde-noche, debido a la crisis energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

En la jornada anterior, la afectación del servicio por déficit de capacidad se mantuvo durante las 24 horas y esa situación continuó en la última madrugada, según el parte actualizado de la UNE, compañía dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En esta jornada prevé -para el horario de mayor demanda- una capacidad de generación de 1,087 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2,163 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2,193 MW.

En esta fecha, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Causa de los apagones

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de un 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Asimismo, la falta de combustible derivada del cerco petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente inoperantes, cuando esta fuente es responsable de otro 40 % de la generación.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la generación de energía solar apoyado por China.

En las últimas semanas ha escalado la crisis energética en la isla, con apagones que en La Habana superan las 20 horas consecutivas y apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin suministro de electricidad.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético muy deteriorado.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provienen de su producción nacional.

La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar una de hasta un 6.5 % este año.