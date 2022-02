Madrid despliega más 500 policías para frenar bandas latinas

Las Policía española despliega desde este jueves 514 agentes en Madrid para controlar a la bandas juveniles latinas, después del repunte de violencia del pasado fin de semana, con dos jóvenes muertos en reyertas entre los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios.



Este dispositivo especial se despliega en once distritos de la capital y en la localidad del Parla, al sur de Madrid, anunció hoy la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.



Además, la Guardia Civil también reforzará su presencia en nueve localidades de la región donde ha identificado actividad de estas bandas.



"Es un plan permanente que no va a parar hasta que cese la actividad delictiva de estos grupos violentos", recalcó González, antes de recordar que se trata de un problema "de sociedad que hay que abordar desde muchas vertientes", con políticas de juventud, servicios e integración social.



El pasado sábado, un joven de origen colombiano de 25 años fue apuñalado en la capital española, hechos por los que la Guardia Civil detuvo este jueves a once miembros de la banda latina Dominican Don't Play (DDP) y con anterioridad, ya arrestaron a dos personas, un español de 20 años de origen sudamericano y un ecuatoriano de 27, que están en prisión provisional.



Además, un menor de 15 años también fue asesinado por un machetazo en el pecho el pasado fin de semana tras, al parecer, otra reyerta entre las mismas bandas latinas en el centro de la capital. La Policía trata de identificar a los autores del crimen.



Los once distritos madrileños donde se reforzará la presencia policial son donde los agentes detectaron una mayor presencia de miembros de estas bandas -cada vez más jóvenes, incluso niños de 11 años, según la delegada- y una mayor incidencia delincuencial.



El dispositivo que se despliega hoy estará activo los siete días de la semana y se reforzará de viernes a domingo, con especial atención al ocio nocturno.



También el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar este fin de semana el dispositivo de la Policía Municipal para tratar de evitar que se repitan las reyertas y dar apoyo a la Policía.

