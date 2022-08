Google asegura que protege los datos de los menores que acceden a Internet

La compañía Google aseguró este viernes que durante los últimos cuatro años ha implementado medidas para proteger los datos y la intimidad de los menores que acceden a aplicaciones infantiles a través de Android.



Después de que el profesor de Informática de la Universitat Oberta de Catalunya César Córcoles denunciara el pasado miércoles que un 20 % de las aplicaciones infantiles de todas las plataformas recogen datos de menores ilegalmente, Google ha recordado que su política sobre protección de datos de menores es rigurosa.



Según una portavoz de Google, tras la aprobación del reglamento General de Protección de Datos en Europa la plataforma introdujo varios cambios en sus productos y sus políticas, como la ampliación de las medidas de seguridad que impiden que las categorías de anuncios sensibles a la edad se muestren a los niños y el bloqueo de la segmentación de anuncios en función de la edad, el género o los intereses de las personas menores de 18 años.

Sobre el historial de ubicaciones, la plataforma asegura que "ya está desactivado por defecto para todas las cuentas, y las personas menores de 14 años no tienen la opción de activar el historial de ubicaciones".



"Cuando nuestros sistemas indiquen que es un menor de 18 años, esta función permanecerá también desactivada o no estará disponible", aclaró la portavoz.



En cuanto a la sección de seguridad en Google Play, la compañía informa de que "esta sección permite a los padres saber qué aplicaciones cumplen con nuestras políticas para familias" y que "se requerirá que las aplicaciones revelen cómo usan los datos que recopilan con mayor detalle, lo que facilitará que los padres decidan si la aplicación es adecuada para sus hijos antes de descargarla".



Según la compañía, también ha implementado una política de control sobre la huella digital "que permite que cualquier persona menor de 18 años, o sus padres o tutores, pueda solicitar la eliminación de sus imágenes de los resultados de Google Image".



Además, no permiten que los niños menores de 14 años creen una cuenta de Google estándar.

