España traslada su apoyo a Palestina para la creación de un Estado

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se reunió este lunes en Bruselas con su homólogo palestino, Riad Al-Maliki, a quien le trasladó el apoyo de España a la creación del Estado de Palestina como solución para la paz en Oriente Medio.

El encuentro se produjo en los márgenes del Consejo que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebraron hoy en Bruselas, donde el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, invitó a Al-Maliki y a los ministros de Israel, Jordania, Egipto y al secretario general de la Liga Árabe para analizar la escalada de la tensión en la región.

Según escribió Albares en un mensaje en la red social X, trasladó a Al-Maliki el compromiso de España con la paz, con el pueblo palestino y con el reconocimiento del Estado palestino.

El jefe de la diplomacia española también le expresó la voluntad de alcanzar un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como la necesidad de que el grupo islamista Hamás libere a todos los rehenes israelíes y de que se permita el acceso de la ayuda humanitaria en la Franja.

En el Consejo de hoy, Borrell también presentó una hoja de ruta para la paz que propone de entrada una fuerte participación internacional en el proceso, que se iniciaría con la celebración de una conferencia de paz preparatoria que siente las bases de la negociación posterior entre los propios israelíes y palestinos.

Albares recordó en una rueda de prensa tras la reunión que España ya propuso la idea de una conferencia de paz que asimiló el Consejo Europeo en octubre pasado y que obtuvo un "respaldo masivo" en el mundo árabe, dijo.

"Es el momento de avanzar en la organización de esa conferencia", dijo Albares, cuyo objetivo "no puede ser otro que el de la implementación de los dos Estados".

Explicó que hoy los ministros celebraron un debate político para dotar de perfil y contenido a esa conferencia, aunque no han pasado todavía a la toma de decisiones.

El hecho de que la solución de dos Estados "no sea fácil, y no lo es, no quiere decir que no sea realista", subrayó Albares, y aseguró que hoy alrededor de la mesa del Consejo "todos hemos estado de acuerdo", tanto los Veintisiete como los ministros de la región invitados, en que quieren la paz.

Preguntado por el anuncio hoy de la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib -cuyo país desempeña la presidencia del Consejo de la UE-, de la organización "en un futuro más o menos próximo" de una conferencia de paz en Bruselas para relanzar el diálogo político en Oriente Medio, Albares indicó que "lo que queremos es que se produzca y dé lugar a la paz definitiva, materialización de dos Estados".

Agregó que el lugar donde se vaya a producir no es el objetivo principal.

También señaló, sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, que España quiere "hacer las cosas concertadamente" con sus socios de la UE y que "desearíamos que todo esto se produjera dentro de esa conferencia de paz y que fuera lo que acuerdan palestinos e israelíes lo que España apoye".