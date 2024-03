Dominicano recibe cuatro disparos en España por un posible ajuste de cuentas

La víctima de origen dominicano de 42 años, a la que los medios locales identifican como "A.M.", resultó herido de gravedad tras recibir cuatro disparos; dos de ellos impactaron en las piernas y el resto en la espalda. Actualmente se encuentra ingresado de gravedad en el Hospital Universitario de Navarra, España.

Los hechos ocurrieron a las 20:30 de la noche en la plaza interior de la Calle Santa Cruz en el barrio de Zizur Mayor, en Pamplona. Los vecinos explicaron a los medios locales que escucharon el ruido de los disparos con claridad. "Pensaba que podía tratarse de una tormenta, pero al rato me he asomado y he visto luces de ambulancia", relata una de las vecinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/tiroteo-zizur.jpg Detenido acostado en la camilla y esposado antes de ser llevado al hospital (DIARIO DE NAVARRA)

Después de que la policía encañonase y detuviera al autor de los hechos, éste fue llevado a un centro hospitalario para una evaluación médica de su estado, pues había consumido cocaína por vía oral, para posteriormente llevarlo a las dependencias de la Policía Foral.

Tiroteo en Zizur Mayor, un herido por disparos de revólver y un detenido como presunto autor (foto). Zona acordonada, Policía Judicial investiga causas.#PolicíaMunicipal#SeguridadCiudadana #PolicíaJudicial pic.twitter.com/D9gsIsz038 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) March 20, 2024

Analizando la situación, los cuerpos policiales decretaron que se podría tratar de un ajusto de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, pues A.M. tiene antecedentes de ese ámbito y el autor es consumidor habitual.

La Policía Foral detuvo a A.M. en el mes de enero por posesión de nueve envoltorios de plástico con cocaína.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/tiroteo-pamplona.jpg Policía Científica en el lugar de los hechos (JAVIER BERGASA)

El hombre detenido está previsto que pase a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona este viernes o sábado, imputado previsiblemente como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.