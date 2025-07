Prohibido pernoctar en el aeropuerto de Madrid desde este jueves

El gestor aeroportuario español restringe desde este jueves el acceso nocturno al aeropuerto de Madrid, lo que implica que no se podrá pernoctar en las instalaciones, informó Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Esta medida pretende reforzar la seguridad y evitar la presencia de personas sin hogar en el lugar.

Aena comunicó la medida hace unos días a las personas que duermen allí de manera habitual, al mismo tiempo que daba las gracias al Ayuntamiento de Madrid por habilitar un nuevo centro de acogida de 150 plazas para darles una solución adecuada.

Enfrentamiento político

Aena recordó entonces que "no es un poder público" y, por tanto, "no tiene competencias administrativas en el ámbito de la atención social", en referencia a la personas que pernoctaban en el aeropuerto (llegaron a ser varios cientos) porque no tenían dónde dormir, una cuestión que causó enfrentamiento político.

"Los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino exclusivamente de paso, que no tienen las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí dispone el nuevo centro de acogida del Ayuntamiento", argumentaba el gestor.

Anea indicó hoy que seguirá facilitando la "indispensable y valiosa" labor de los trabajadores sociales del ayuntamiento y de las ONG para que las personas sin hogar, que se han reducido paulatinamente, sean derivadas poco a poco al centro social municipal.