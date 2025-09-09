España está más cerca de prohibir fumar en terrazas o piscinas por iniciativa del Gobierno

La imagen ilustra la noticia en la que se dio a conocer que España había establecido zonas "libres de humo", en el 2021. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno español pretende equiparar los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohibir fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, según una nueva normativa antitabaco.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al anteproyecto de ley, que tendrá que iniciar su trámite parlamentario, para lo que el Gobierno, en minoría parlamentaria, tendrá que recabar los apoyos necesarios.

Cuando esta reforma sea una realidad, no se podrá fumar en terrazas, piscinas, campus o marquesinas y tampoco a menos de 15 metros de centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos o parques infantiles.

La futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas para fumar o vaporizar y dispositivos para el consumo de productos calentados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró hoy que se trata de una "profunda reforma" que supondrá un "paso importante en la lucha contra el tabaquismo" y defendió que antepone el derecho a la salud y la libertad de respirar aire limpio y "vivir más y mejor" a los intereses comerciales.

García explicó que son cinco las claves de la norma: ampliación de los espacios libres de humo -incluido el de vapeadores y otros productos-, límites a la publicidad, prohibición de los dispositivos electrónicos de un solo uso, puesta en marcha del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo e impulso de programas de prevención y cesación del tabaquismo desde la atención primaria sanitaria.

Según la ministra, cada día mueren en España 140 personas como consecuencia del consumo de tabaco -50,000 al año- y destacó que esta reforma volverá a poner a España a la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo en un momento en el que hay nuevas formas de consumo y nuevas necesidades de salud pública.

Lo que España pretendía en el 2021

El Gobierno español propondrá a los gobiernos regionales la prohibición de fumar en las terrazas al aire libre de hostelería y restaurantes en todo el país, aunque se puedan mantener al menos dos metros de distancia interpersonal como es preceptivo ahora para prevenir el contagio de la covid-19. La noticia, difundida por la agencia EFE en abril de 2021, buscaba aumentar las restricciones tras la pandemia.

La prohibición de fumar al aire libre, incluidas las terrazas, está en vigor desde agosto pasado en toda España, si no es posible esa distancia mínima, para evitar que el virus se transmita en el humo exhalado.