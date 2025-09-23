Justicia española deja a un paso del juicio al hermano de Sánchez por presunta corrupción

Se confirma el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular en una institución pública. ( FUENTE EXTERNA )

Un juzgado provincial rechazó este martes el recurso presentado por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el procesamiento por su presunta contratación irregular en una institución pública, lo que lo sitúa a un solo paso de ir a juicio.

La Audiencia Provincial de Badajoz (este de España) dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de David Sánchez y otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del partido socialista, Miguel Ángel Gallardo.

El hermano de Sánchez está siendo investigado por supuesta contratación irregular en la Diputación de Extremadura (institución que ejerce el gobierno y la administración de una provincia), por lo que ha sido acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Según la acusación, la Diputación creó un puesto a medida para el hermano del presidente como coordinador de las Actividades de los Conservatorios y simuló una entrevista para darle legalidad al procedimiento.

Es la segunda vez que se rechaza la petición de Sánchez de que desestimen su procesamiento judicial, pues ya en mayo la jueza Beatriz Biedma desestimó su recurso considerando que debería ir a juicio.

En esta ocasión, el tribunal considera que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza Biedma, y acuerda "proseguir el procedimiento", remarcando que no ha existido "quebranto alguno de la presunción de inocencia" del investigado.

La investigación sobre la contratación de David Sánchez comenzó a raíz de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias, cuyo fundador se vincula con grupos de ultraderecha, que encabeza también la acusación popular unificada en la que se incluyen, entre otros, el partido ultraderechista Vox.

El caso ha generado polémica política y mediática, pues tanto el presidente de la Diputación de Badajoz como Pedro Sánchez, que comenzó a gobernar en 2018, pertenecen al Partido Socialista.

Familiar directo

Este no es el único caso de un familiar directo de Sánchez investigado por los tribunales, ya que un juez de Madrid abrió hace más de un año una causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que luego amplió a los de apropiación indebida o intrusismo.

No obstante, la Audiencia de Madrid ha acotado la labor del juez a investigar si la mujer del presidente del Gobierno ofreció "supuestas influencias" a cambio de "contraprestaciones" para proyectar su carrera profesional.