España "está dispuesta a hacer todo lo necesario" para blindar el derecho al aborto

España "está dispuesto a hacer todo lo necesario" para blindar el derecho al aborto en la Constitución. ( FREEPIK )

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este miércoles en París que España "está dispuesto a hacer todo lo necesario" para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

"España, desde luego, está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que todos los derechos de la mujer, incluidos el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos, sean siempre garantizados", manifestó a EFE Albares, tras ser preguntado sobre si el Gobierno español se plantea hacer lo que hizo Francia en 2024.

Derecho consagrado

En marzo de aquel año, la libertad de abortar quedó en Francia consagrada en la Carta Magna francesa, en una histórica sesión que unió a la Asamblea Nacional y al Senado francés. Este blindaje sucedió poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiese en un fallo la protección del derecho al aborto.

"Es importante abrir las puertas, pero más importante aún es asegurarnos que nadie las va a cerrar. Muy especialmente cuando se trata de un derecho tan fundamental y tan anclado en nuestras democracias como es el derecho al aborto", agregó el ministro, al margen de su intervención en la apertura en París de la IV Conferencia Ministerial de Diplomacia Feminista.

Preguntado sobre si el consenso francés es posible que se reproduzca en España, Albares afirmó que "ese es un combate de todo el Gobierno dentro de España y fuera de ella".

En la conferencia sobre diplomacia feminista que se celebra entre este miércoles y jueves en París hay representados 55 países, 27 organizaciones internacionales y más de un centenar de la sociedad civil.

Antes de Francia, Alemania (2022), Países Bajos (2023) y México (2024) acogieron esta cita. La siguiente se celebrará en Madrid en 2026.