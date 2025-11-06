Un total de 76 detenidos y casi 3,200 kilos de droga incautados en macroperación en España

La investigación ha durado más de dos años, informaron las autoridades de España, desde Ibiza. ( FUENTE EXTERNA )

La Guardia Civil y la Policía Nacional españolas desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en una operación en seis fases en la que se ha detenido a 76 personas y se han decomisado 1.5 millones de euros (1.7 millones de dólares), 2,500 kilos de hachís, 687 kilos de cocaína y 16 armas.

En una rueda de prensa este jueves en la ciudad de Palma, en las islas Baleares (Mediterráneo), responsables de los cuerpos policiales detallaron que la operación ha permitido desarticular una banda que, desde Mallorca y en cooperación con otras transnacionales, introducía droga en España.

La investigación ha durado más de dos años; la primera fase de la operación se llevó a cabo en septiembre del año pasado y las otras se han desarrollado entre los meses de junio y septiembre de 2025.

Ibiza como puerta de entrada

El grupo criminal desmantelado introducía la droga de varias formas, principalmente a través de Ibiza, para posteriormente distribuirla por el resto del archipiélago balear y trasladarlo a la península, así como en países del resto de Europa.

El portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Becerra, detalló que, en el caso del hachís, usaban "embarcaciones neumáticas de gran potencia que trasladaban la droga desde el norte de África hasta un punto concreto del Mediterráneo", donde aguardaban otros barcos para llevar la sustancia a Ibiza.

En total, los investigadores han incautado 1,543,300 euros, 2.500 kilos de hachís, 687 de cocaína, 3 de marihuana, 1 de metanfetamina, LSD y pastillas y cantidades menores de heroína y 'speed'.

Además, se han desmantelado cuatro cultivos de marihuana con más de 1,500 plantas y se han decomisado 16 armas, de las cuales la mitad son reales y contaban con numerosa munición y silenciadores, mientras que el resto eran simuladas.

"Iban armados y no se andaban con chiquitas", manifestó el portavoz de la Guardia Civil, Paco Molina, que también señaló que los arrestados contaban con armas extensibles, cuyo uso está restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Resaltó además que los numerosos objetos de lujo encontrados en los registros llevados a cabo, como relojes u obras de arte, permiten hacerse una idea del alto nivel de vida del que disfrutaban los miembros del grupo.

Una de las intervenciones más relevantes se produjo el 9 de julio, cuando los cuerpos policiales interceptaron en el puerto de Valencia (este de España) 675 kilos de cocaína, que previamente había sido recogida en el Mediterráneo y trasladada a Ibiza para su envío unos días después a la península y a varios países europeos.