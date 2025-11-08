J. J. Benítez: "Los militares ocultan la verdad, los extraterrestres están aquí"

J.J. Benítez sigue en fase de creación y ha editado un libro sobre las mentiras de los militares en los casos ovni. ( FUENTE EXTERNA )

El investigador y periodista J. J. Benítez lanza su última obra "Están aquí", un libro completísimo con el que vuelve al mundo editorial, tras un periodo complicado en lo personal y renovado gracias a un nuevo matrimonio, en el que denuncia engaños y ocultamientos de las cúpulas militares en todo el mundo en lo referente al denominado fenómeno ovni.

A sus 78 años, este personaje incansable que ha dado la vuelta al mundo más de 50 veces quiere mostrar, en base a la recopilación de cientos de casos ovni investigados por él mismo desde que se inició en el periodismo, hasta la actualidad, el supuesto hostigamiento y mentiras que los mandos más relevantes de los ejércitos de todo del mundo, han realizado y siguen haciendo para "ocultar una verdad que todo el mundo debería saber: que los extraterrestres están aquí desde hace siglos".

En "Están aquí" se pueden leer entrevistas con testigos, con personalidades, e incluso con mandos de diferentes fuerzas militares de varios países, con una profusión enorme de material gráfico y de ufología que, según Benítez, "no debería dejar tranquilo a nadie que lo lea".

Sus casos incluyen a docenas de países, con una casuística muy diversa, así como los años en que se han producido los incidentes.

Desde luego es su libro más completo en cuanto a estos fenómenos, llegando a comentar que, "es mi trabajo más arriesgado", haciendo referencia, como también cuenta en su obra, que hace años estuvieron "a punto de quitarme de en medio".

"He procurado sacar lo más llamativo, donde se ve con absoluta claridad cómo los militares de todo el mundo ocultan información", afirmó Benítez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/550184130173-b820e0bd.jpg Paul V. Parada, a la izquierda, con J.J. Benítez frente a la caseta donde se registraron los hechos de su encuentro y cura a un supuesto extraterrestre, al este de Bolivia. Uno de los casos que trata J.J. Benítez en su libro: "Están aquí". (EFE)

El autor, conocido por la serie Caballo de Troya, asegura que su libro incluye entrevistas a testigos, figuras públicas y altos mandos militares de diversos países, además de extenso material gráfico y documental.

Recordó que, tras un viaje a Perú, habría sido intoxicado con la bacteria Chlamydia pneumoniae, que puede provocar obstrucción arterial e infartos:

"Estoy seguro de que me la dieron en la bebida en Lima". "Son más de 100 civilizaciones no humanas", agregó.

En "Están aquí", el autor plantea que el fenómeno ovni es real y que corresponde a la visita de más de un centenar de civilizaciones no humanas, presentes en la Tierra desde tiempos inmemoriales.

"Tengo la teoría de que pueden ser nuestros primeros padres... quienes intervinieron genéticamente a primates para dar lugar a la inteligencia humana", dijo Benítez.

Benítez insiste en que los militares conocen esta realidad desde hace al menos 80 años, pero la ocultan porque "no les interesa que la opinión pública sepa lo que está pasando".

Según afirma, en sus archivos posee más de mil descripciones de seres asociados a estas naves, de las formas más diversas: "Desde un saco de patatas con ojos hasta un ser de ocho metros de altura".

Algunas civilizaciones, aseguró, podrían incluso agredir o matar a seres humanos, lo que abre la posibilidad de que la Tierra sea vista como "una granja".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/550184130174-1c64363f.jpg Portada del libro de J.J. Benítez. (FUENTE EXTERNA)

Aceptación pública

El autor observa una mayor apertura social frente al fenómeno ovni en los últimos 50 años, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, considera muy difícil que se logre presionar a los militares para desclasificar información.

También advierte sobre la posibilidad de "infiltrados" no humanos con apariencia humana en distintos ámbitos de poder, aunque reconoce que se trata de un terreno especulativo.

Benítez recuerda la advertencia presentada en su obra "Gog", donde plantea la posibilidad de un desastre global. Hoy, asegura que la humanidad está "muy enferma, confundida y masacrada por las cúpulas políticas, militares y comerciales".

Aunque el libro cierra con un "continuará", asegura que aún conserva abundante material inédito sobre esta temática, y no descarta una segunda parte. En sus archivos, afirma, conserva más de 42 libros terminados y aún sin publicar.