Una chica de 17 años mata de una puñalada a su cuñada, de 20, en España

Una joven de 20 años falleció este sábado tras ser apuñalada en el vientre por su cuñada, de 17 y que ha sido detenida, durante una riña familiar que tuvo lugar en la vivienda que compartían en localidad asturiana de Aces (norte de España), informó la Guardia Civil.

Al parecer, la menor empuñó un cuchillo de cocina con el que asestó una puñalada a su cuñada en un momento de la discusión que tuvo lugar en presencia del compañero sentimental de la presunta agresora, y hermano de la fallecida, y de sus padres.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la pequeña localidd de Candamo, de menos de un centenar de habitantes.

Nada más producirse la agresión, la menor huyó de la vivienda, aunque finalmente fue detenida junto a una cercana estación ferroviaria, según las mismas fuentes.

Antes, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda cercana por lo que la Guardia Civil tuvo que requerir el apoyo de los bomberos para poder recuperarla.

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que esta tenía problemas psiquiátricos si bien este extremo, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE, no ha sido constatado y deberá ser objeto de clarificación durante la instrucción.