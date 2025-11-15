Grupos criminales de dominicanos en España pasan de controlar narcopisos a "mercenarios del delito"

Agentes de los Mossos d´Esquadra, en una operación contra los narcopisos de la mafia dominicana en el Raval, barrio de Barcelona, en España, el lunes 10 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los últimos operativos policiales en Toledo y Barcelona muestran la evolución en el patrón criminal de pequeños grupos de dominicanos instalados en España.

Lo que comenzó hace más de una década con el control violento de narcopisos en la zona de Raval, en Barcelona, ha evolucionado hacia un modelo más discreto y profesionalizado: "el crimen como servicio", así lo reseña un artículo del periódico El Español.

¿Cómo operan los grupos dominicanos en España?

En Toledo, una intervención del GEO (Grupos Especiales de Operaciones) terminó con un dominicano muerto y otros tres heridos luego de que el grupo, que viajaba armado desde Gijón para cobrar una deuda de drogas, disparara nueve veces contra vehículos camuflados de la Policía Nacional.

El caso dejó ver que operaban como una célula dedicada al cobro armado y a resolver disputas entre bandas, moviéndose desde Asturias hacia otros puntos del país sin llamar la atención.

Otro hecho ocurrió en Barcelona el pasado lunes, donde más de 200 agentes de los Mossos d´Esquadra y la Guardia Urbana desmantelaron una red dirigida por un ciudadano dominicano que controlaba numerosos narcopisos en Ciutat Vella.

La operación incluyó registros en diez viviendas, la incautación de cocaína y un arma de fuego, así como la devolución de varios inmuebles ocupados de forma violenta.

Una reseña del periódico La Vanguardia dice que a los desesperados vecinos solo les faltó aplaudir la acción de las autoridades. Una residente manifestó que constantemente ocurrían peleas y que tenían miedo de pasar por la zona.

Otra información de Metropoli indica que eran varias las "calles infestadas" por la mafia y que los delincuentes utilizaban cámaras de seguridad en el exterior de los locales para vigilar si llegaban las autoridades, misma modalidad que usan grupos criminales en barrios de Santo Domingo para saber cuándo se aproximan la policía.

En el marc del dispositiu, fem 10 entrades a punts de venda i consum de drogues i 3 a domicilis. Fem diversos detinguts i intervenim droga i diners, i recuperem 7 propietats.



La investigació està sota secret d'actuacions judicial. pic.twitter.com/wwSz1o7EN0 — Mossos (@mossos) November 10, 2025

Según fuentes policiales, tanto el caso de Toledo como de Barcelona responden a un mismo fenómeno: grupos pequeños, sin jerarquías formales, con acceso a armas automáticas y dispuestos a usarlas.

El Español resalta que no buscan exhibición pública ni control territorial amplio, sino encargos puntuales. Un catálogo de servicios que abarca "vuelcos" —robos de droga a otros narcos—, "amarres" —secuestros exprés—, cobros armados y, cita que, si hace falta, "dar piso", es decir, matar por encargo a personas señaladas por organizaciones rivales.

Los investigadores señalan que el "laboratorio" de este modelo se dio en Barcelona a partir de 2010, con la irrupción de bandas lideradas por dominicanos que se adueñaron de pisos de venta de droga mediante ocupaciones violentas, peleas a machete y numerosos ajustes de cuentas.

Muchos de esos cabecillas habían sido deportados desde Estados Unidos por delitos graves antes de establecerse en España.

Según datos oficiales, casi 1,900 ciudadanos dominicanos cumplen condena en España. La cifra, cita El Español, es considera "muy elevada" por las autoridades, tomando en cuenta el tamaño de la población dominicana en ese país.

Te puede interesar Arrestan en España a un dominicano de los Trinitarios por un asesinato en Reino Unido

Nombres sobresalientes entre los grupos

El artículo menciona varios nombres que han marcado el ritmo de estas células en España. Resalta a "La J" (Joel Ambiorix Pimentel García), detenido en Madrid en 2024, dirigía una red implicada en asesinatos, tráfico de cocaína y blanqueo con ramificaciones en Santo Domingo.

" La J " también fue acusado de amenazar a la exprocuradora de la República Miriam Germán y de cometer otros delitos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/la-j-d37c443e.jpg Detención de alias La J en España. (FUENTE EXTERNA)

"Guatey" (Daneury Tejeda Santana) fue extraditado tras un homicidio en República Dominicana en un caso que la Policía Nacional considera "ejemplar" en cooperación internacional.

"Nino Come Mezcla" (José Hamilton Ureña), investigado en la Operación Halcón IV, actuaba como enlace entre células locales y estructuras dominicanas dedicadas al sicariato y los cobros armados.

Las acciones en contra de estos grupos criminales han sido aplaudidas por los ciudadanos de las zonas intervenidas, mientras que las autoridades envían un mensaje de confianza a la ciudadanía española y aseguran que la lucha contra el mundo de las drogas continuará.

Te puede interesar La Policía española detiene al cabecilla de un peligroso grupo de la banda Trinitarios