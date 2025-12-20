La derecha y la izquierda de España se miden el domingo en las elecciones de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el Partido Popular, María Guardiola, en Talayuela (Cáceres), antes de comenzar una ruta de encuentros por las localidades antes de las elecciones del domingo 21 de diciembre. ( EFE/EDUARDO PALOMO )

Casi 900.000 personas podrán ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones de Extremadura, una región española fronteriza con Portugal que va a las urnas de manera anticipada y en un momento complicado para el Partido Socialista, que gobierna el país, a cuenta de supuestos casos de corrupción y acoso.

Se espera, así, que los resultados de las elecciones de Extremadura, donde gobierna la conservadora María Guardiola (del Partido Popular), se lean en clave nacional, y sirvan como termómetro para medir el apoyo ciudadano al Partido Socialista (Psoe) e incluso al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un bastión en el que ha gobernado durante mucho tiempo la izquierda.

Sin embargo, la tendencia cambió en 2023: María Guardiola, que parte como favorita en las elecciones de este domingo, ganó los últimos comicios de Extremadura y formó gobierno con Vox, aunque ese partido de ultraderecha rompió un año después todos los gobiernos regionales que había formado con el Partido Popular.

Gobernando en solitario, Guardiola no ha podido sacar adelante los presupuestos de Extremadura para 2026, lo que propició que adelantara las elecciones, fijadas en principio para 2027. Lo mismo ha ocurrido en Aragón, otra región del norte de España gobernada por el Partido Popular que celebrará elecciones el próximo 8 de febrero.

Después será el turno de Andalucía, también en manos del Partido Popular, aunque en su caso siguiendo el calendario electoral ordinario.

De este modo, con Extremadura, una vasta región rural en la que impera el despoblamiento por la falta de oportunidades, se inicia en España un ciclo electoral marcado por el auge de la extrema derecha y la inestabilidad en el Gobierno de coalición progresista que preside el socialista Pedro Sánchez.

No obstante, Pedro Sánchez viene asegurando que seguirá gobernando hasta 2027, sin adelantar la cita con las urnas fijada para entonces.

Campo, fútbol y religión en la jornada de reflexión

Los candidatos de las formaciones políticas que concurren a las elecciones extremeñas aprovecharon este sábado la jornada de reflexión para estar con sus familias y amistades, dedicar tiempo a sus aficiones, entre ellas el campo y el fútbol, y encomendarse a la virgen.

El candidato del Psoe a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, aprovechó el día para recoger aceitunas con su familia en su localidad natal, y el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, fue a un campo de fútbol a ver un partido con sus hijos.

La aspirante de la formación de izquierdas Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también dedicó el día a su familia y amigos, con quienes comió una paella o jugó a juegos de mesa.

Por otro lado, la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, comenzó la jornada de reflexión junto a su familia en el santuario de la Virgen de la Montaña.

Además, el candidato de Juntos por Extremadura Levanta, Raúl González, dedicó este día a su familia, a la práctica deportiva y al descanso.