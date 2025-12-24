El rey de España advierte de una 'crisis de confianza' en las democracias

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia ( EFE )

El rey de España, Felipe VI, advirtió este miércoles de que "las sociedades democráticas atraviesan, atravesamos, una inquietante crisis de confianza", en un "mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis".

El jefe de Estado español, en su tradicional mensaje de Navidad, alertó de que "esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones".

"Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro", añadió en su mensaje desde el Palacio Real en Madrid.

Felipe VI agregó: "Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?".

"Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos", apuntó, pues "en democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas".

"El miedo solo construye barreras y genera ruido, y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad", subrayó.

Por ello, reclamó ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos, en un momento en que España la tensión que perciben los ciudadanos en el debate político les provoca "hastío, desencanto y desafección".

El rey pronuncia cada Nochebuena un discurso, esta vez desde el palacio donde se firmó hace 40 años el Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas.

Felipe VI se refiere a la crisis económica en España

El monarca español citó el aumento del coste de la vida, el acceso a la vivienda, en especial para los jóvenes, o que la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral, entre otras preocupaciones de los españoles.

Ante ello, llamó a preservar la confianza en la convivencia democrática, cuando se cumplen 50 años de la recuperación de la democracia en España tras cuatro décadas de dictadura militar.

El monarca recordó cómo a lo largo de estos años España demostró que sabe responder a los desafíos internos y externos: "Lo vimos en crisis económicas, en emergencias sanitarias, ante catástrofes naturales". Pero la confianza "no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil", dijo.

Esta es la tercera ocasión en la que el Palacio Real y no el de la Zarzuela, su residencia oficial, es el elegido en los años de reinado de Felipe VI para su discurso navideño, el duodécimo que pronuncia.

El rey pronunció de pie su discurso, de diez minutos, y en la despedida del mensaje, como es habitual, felicitó la Navidad en castellano, vasco, catalán y gallego